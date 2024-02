”Tämä on ollut kusetusta alusta lähtien” – mielenosoittajien viesti hallitukselle kävi hyvin selväksi

Suuri joukko, poliisin arvion mukaan noin 13 000, osoitti tänään äänekkäästi mieltään Helsingin Senaatintorilla hallituksen työelämän heikennyksiä vastaan. Marja Luumi Demokraatti

Isolla osalla keskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n liittojen jäsenistä torstai oli myöskin lakkopäivä. Demokraatti kysyi, mikä hallituksen toimissa eniten kismittää. Moni vastasi, että vaikea on nostaa yhtä esille, koska kokonaisuudessa on niin paljon moitittavaa.

SAK:laista Palvelualojen ammattiliittoa PAMia edustavat Minna Virtanen, Anne Kivinen ja Niina Tikkalahti olivat tulleet Helsinkiin Turusta. Oma työpaikka, Kupittaan Citymarket, on heidän mukaansa tänään osittain auki.

Kolmikko on huolissaan hallituksen kokonaispaketista, joka nakertaa työelämää monelta kulmalta. Luottamusmies Kivinen nostaa esille erikseen irtisanomisen helpottamisen.

– Enää ei tarvitse olla painavaa syytä vaan ”asiallinen” riittää. Määräaikaisuudet ovat kaupan alalla iso riesa, ja nyt niitä saisi venyttää vuoden mittaisiksi ilman syytä.

Työsuojeluvaltuutettu Tikkalahden mieltä kaihertaa erityisesti ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus.

SUOMI on ollut pohjoismainen demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta, Virtanen muistuttaa.

– Nyt näillä hallituksen toimilla sitä lyödään maahan. Suomesta on tulossa isäntäyhteiskunta, jossa lauletaan rahan lauluja. Sitä myötä rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Se on kamalaa.

Hallitusedustajien suulla on kehotettu, että menkää kokoaikaiseen työhön. Virtanen huomauttaa, ettei niitä saa helpolla vaan tarjolla on 12-15 tunnin sopimuksia. Lisätuntien saaminen on epävarmaa.

– Nuoret eivät pääse ikinä työnsyrjästä kiinni tuolla tuntimäärällä. Millä maksat elämäsi? Ja jos vielä kaikista tuista nipistetään… Olen aika huolissani nuorten ihmisten tulevaisuudesta.

“Kyllä jonkinlaiseen yleislakkoon päin ollaan menossa.”

Erityisesti nuorten miesten näköalattomuus ja paha olo surettaa Virtasta.

– Haluaisin vielä uskoa, että suomalaisesta pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta olisi edes rippeet jäljellä. Mutta nyt he, jotka ovat jo nyt heikoilla, kärsivät eniten. Rahaa kyllä on, se ei ole hävinnyt mihinkään, mutta sitä jaetaan nyt niin kauhean epätasaisesti.

Hallituksen pitäisi nyt naisten mielestä palata aidosti keskustelupöytään, mutta ei sanellen, koska siitä on demokratia kaukana. Heitä ei yllättänyt se, että torstaina Senaatintori täyttyi tyytymättömästä kansasta.

– Ihmiset ovat aika kyllästyneitä. Ei tämä tähän jää vaan varmasti tulee seuraavaksi pitempiä kuin päivän tai parin työtaisteluita.

– Kyllä jonkinlaiseen yleislakkoon päin ollaan menossa, koska tässä ei oikein ole vaihtoehtoa, Virtanen lisää.

KIRVESMIES Hannu Silvennoinen Savonlinnasta ja mittamies Tuomas Pitkäaho Pieksämäeltä toteavat, että hallituksen ”uudistukset” eivät liity millään tavalla talouskasvuun tai työllisyyden nostamiseen. Kyse on pelkästään ideologiasta, rakennusliittolaiset sanovat.

– Näillä työelämän heikennyksillä ei saada työllisiä lisää, se on varmaan. Tämä ollut ihan kusetusta alusta lähtien, kun hallitus saatiin kasaan. Kuka tämän olisi silloin tiennyt, kun eduskuntavaaleissa äänestettiin, Silvennoinen pohtii.

Pitkäaho huomauttaa, että duunarityöttömän kurittaminen ei ole mistään päin kotoisin ja kysyy, onko se edes loppujen lopuksi laillistakaan.

– Tässä hommassa ei ole mitään tolkkua, miehet puuskahtavat.

“Ensi talvi on tätäkin vielä pahempi.”

Rakennusalan ahdingosta on puhuttu jo kesästä lähtien. SSP Groupilla työskentelevä Silvennoinen on ollut lomautettuna joulukuun alkupäivistä lähtien. Keväällä lomautusten pitäisi päättyä, mutta ”katsotaan nyt, mihin tilanne kehittyy”.

– Aika on mennyt ihan hyvin. Olen elänyt kuin amerikkalainen kotirouva: siivonnut, tehnyt ruokaa, käynyt kuntosalilla ja lenkillä. Onneksi on jäänyt sen verran sukanvarteen, ettei vielä toistaiseksi ole hätää, mutta jos tämä jatkuu, jossain vaiheessa hätä tulee.

Pitkäaholla tilanne on parempi: Rakennusliike U. Lipsasella on riittänyt vielä töitä Kuopion seudulla.

– Rakennusalan kurimus tulee vielä syvenemään huomattavan paljon. Kun kesälomat ovat ohi, varmaan lomautuksia tulee lisää. Ja ensi talvi on tätäkin vielä pahempi, miehet arvioivat.

YKSITYISESSÄ vanhustenhoitoyksikössä Järvenpäässä työskentelevät hoitajat Tiina Auvinen ja Minna Pirnes eivät usko siihen, että hallituksen työelämän uudistuksilla on positiivisia työllisyysvaikutuksia. Suomessa on huutava pula muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Heidän liittonsa, STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super edustaa molempien alojen palkansaajia.

– Esimerkiksi aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on aivan päätöntä osaajapulan kannalta. Ei työllisiä näin lisätä, naiset huomauttavat.

Auvinen nostaa yksittäisenä asiana esille hoitajien palkkojen sitomisen vientimalliin. Ja paljon muutakin kritisoitavaa löytyy.

– Hallitus on muutenkin karsimassa työntekijöiden oikeuksia, ja kun niihin yhdistetään sosiaaliturvan leikkaukset, yhteisvaikutus on kovaa niin hoitajille kuin muillekin naisvaltaisille, pienipalkkaisille aloille, Pirnes ja Auvinen painottavat.

Hallituksen pitäisi heidän mielestään lähteä neuvottelemaan työmarkkinaosapuolten kanssa, eikä pelkästään Suomen työmarkkinamallista, vaan kaikesta työelämään vaikuttavista suunnitelmistaan, koska kaikki liittyy kaikkeen.

– Ei mikään liitto näitä esityksiä taistelematta voi hyväksyä, Auvinen ja Pirnes vastaavat kysymykseen, onko heillä valmius kiristää ruuvia, jos muu ei auta.

RAITIOVAUNUNKULJETTAJA Viljami Vaskonen Tampereelta sanoo suoraan, että ”testataan, kenen perse kestää”.

– Nyt palkansaajien kannattaa olla kaduilla ja toreilla – käydä tämä taistelu loppuun saakka, SAK:laista Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa JHL:ää edustava Vaskonen korostaa.

Kiistat päättyvät aina lopulta kuitenkin sopuun ja hänen mielestään järkevintä olisi nyt, että hallitus ja työmarkkinaosapuolet voisivat aloittaa mahdollisiman pikaisesti avoimet ja vilpittömät neuvottelut suomalaisen työelämän suunnasta.

“Työntekijöiden neuvotteluasema on heikentymässä.”

Hänen mielestään hallituksen työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset kasvattavat elinkeinoelämän, työnantajien, yksinvaltaa.

– Työntekijöiden neuvotteluasema on heikentymässä, ja tämän seuraukset nähdään vasta viiveellä.

Mitään yksittäistä asiaa on Vaskosen mielestä vaikea nostaa yli muiden, kun hallituksen paketti heikentää työntekijöiden perusoikeuksia niin rajusti. Hän mainitsee muun muassa potkujen mahdollisuuden käytännössä ”pärstäkertoimen” perusteella. Työttömyyden pelote on näin todellinen.

– Eihän se demokratia tällä hetkellä ole kovin voimissaan työelämässä, mutta vahvempi osapuoli vain vahvistuu entisestään, hän arvioi, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat.

TEOLISUUSLIITTOLAISET Lotta Hagelberg Vaasasta ja Timo Katajamäki Laihialta pitivät itsestäänselvänä, että lakkopäivänä tullaan Helsinkiin osoittamaan mieltä. He työskentelevät teknologiateollisuudessa VEO Oy:ssä.

– Näistä työntekijän oikeuksista on taisteltu aikoinaan ja nyt hallitus yrittää polkea ne alas. Sanon ei kaikille yrityksille heikentää työelämää, Hagelberg lataa.

Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus ei käy Katajamäelle, jos pitää nostaa yksi toimista esille. Kollega lisää vielä lakko-oikeuden rajoittamisen.

– Jos se ainoa keino viedään, millä me sitten taistelemme oikeuksiemme puolesta.

Molempien perimmäinen viesti hallitukselle on, että sen pitäisi istua pöytään työmarkkinaosapuolten kanssa ja kuunnella, mitä sillä puolella on sanottavaa.

JUHA HAKALA Tampereelta kertoo olevansa ensimmäistä kertaa mielenosoituksessa. Hän työskentelee teknologia-asiantuntijana ICT-alalla tietoliikenneurakoijan palkkalistoilla ja edustaa STTK:laista Ammattiliitto Prota.

– Nyt on sellainen tilanne, että jopa meikäläinen on herännyt.

Hallituksen sanelupolitiikka ärsyttää häntä eniten, koska kaikesta pitää pystyä neuvottelemaan, ja se on mahdollista, jos neuvottelut ovat aitoja.

– Sanelulla ei saada rakennetuksi mitään tässä maassa. Hallituksen toimet huonontavat työoloja, työmotivaatiota ja varsinkin olen huolissani, mitä heikennykset kaikkinensa merkitsevät lapsiperheille.

“Päivän tai parin lakko on vain herättelyä.”

Hakalalla on kaksi lasta. Häntä pelottaa tilanne, jossa hän tai vaimo joutuisi työttömäksi – se vaikuttaisi väistämättä myös lapsiin.

– Heikennys- ja leikkaussuunnitelmat pitäisi saada nyt tauolle, että saadaan aidot neuvottelut pystyyn.

Ay-liikkeeltä hän olisi toivonut vähän ripeämpää toimintaa, sillä osa hallituksen päätöksistä on jo siunattu eduskunnassa. Hakala painottaa kuitenkin, että on tyytyväinen näkemäänsä Senaatintorilla ja lakkoon, jossa on itsekin mukana.

– Päivän tai parin lakko on vain herättelyä. Seuraavaksi, jos nämä toimet eivät auta, on alettava taistelemaan kunnolla – ja se on silloin jumalauta viikko. Silloin alkaa tapahtua, Hakala puuskahtaa.