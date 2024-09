“Tämä on upea uutinen” – Laisaari iloitsee Helsingin kaupungin saamasta arvokkaasta tunnustuksesta

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, lapsioikeusjuristi Johanna Laisaari (sd.) hehkuttaa viestipalvelu X:ssä Helsingin kaupungin saamaa tuoretta tunnustusta. Demokraatti Demokraatti

– Helsingin kaupungille on tällä viikolla myönnetty UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Tämä on upea uutinen, mistä olen todella iloinen. Helsinki on ensimmäinen pohjoismainen pääkaupunki, joka on tämän tunnustuksen saanut, Laisaari kirjoittaa.

Laisaaren mukaan tunnustus tarkoittaa myös kansallisen lapsistrategian vahvempaa toimeenpanoa Helsingissä.

Hän toteaa, että Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työssä ovat olleet mukana kaikki kaupungin toimialat ja kaupunginkanslia.