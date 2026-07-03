Tämäkin vielä: Suomi romahti kilpailukykyvertailussa

Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19 sveitsiläisen IMD-instuutin tekemässä kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kertoo. Etla on IMD:n yhteistyökumppani Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sijoitus putosi viisi sijaa viime vuodesta. Suomen sijoitus on nyt vuosien 2013-2016 tasolla, Etla kertoo. Suomen sijoituksen pudotus edellisvuodesta on suurin sitten vuoden 2010.

OSA MUUTOKSISTA eri tarkasteluluokissa johtui suhdanteesta, osa rakenteista. Suomen sijoitus heikkeni viime vuodesta vertailun kaikissa neljässä pääluokassa.

Suomi on yhä maailman kärkeä laillisuudessa ja kilpailulainsäädännössä.

Eniten laskua tuli yritysten suorituskyvyssä, joka on tiedotteen mukaan nyt vertailuhistorian heikoimmalla tasolla. Kaikkein heikoin tekijä oli viime vuosien tapaan taloudellinen menestys.

- Suomen ja muiden pienten maiden sijoitusta heikentää tässä kokonaisuudessa kotimarkkinoiden pieni koko. Muut Pohjoismaat ovat kuitenkin sijoilla 21-34, kun Suomi on sijalla 48. Suomi häviää muille Pohjoismaille kaikissa neljässä pääkategoriassa, paitsi Norjalle yritysten suorituskyvyssä ja infrastruktuurissa, Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila sanoo tiedotteessa.

Suomi on yhä maailman kärkeä laillisuudessa ja kilpailulainsäädännössä, Etla kertoo.

KÄRKIPAIKAN 70 maan vertailussa otti Singapore. Toisena oli Hongkong ja kolmantena Sveitsi.

Pohjoismaista korkeimmalle ylsi kuudentena oleva Tanska. Ruotsi oli vertailun sijalla 9 ja Norja pykälän Suomen yläpuolella sijalla 18.

Suomi oli 2000-luvun taitteessa useita vuosia vertailun palkintosijoilla. Edellisen kerran Suomi ylsi kymmenen kärkeen vuonna 2022. Tuolloin sijoitus oli kahdeksas.

IMD:n kilpailukykyindeksi analysoi, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi.

Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille suunnatun kyselyn vakioituna ja painotettuna summana. Tilastoihin vaikuttavat sekä rakenteelliset tekijät että taloussuhdanteet.

Kyselyvastauksiin voi vaikuttaa myös vastaajajoukon muuttuminen. IMD:n kevättalvella 2026 toteuttamaan kyselyyn vastasi oleskelumaastaan yhteensä 6 900 ihmistä.