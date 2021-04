Tampere täsmensi tiedotetta vastaanottokeskuksen koronatartunnoista – eristyksestä vapautuneet ovat vapaita liikkumaan keskuksen ulkopuolella

Tampereen kaupunki on päivittänyt tiistaina julkaisemaansa tiedotetta, joka koskee vastaanottokeskuksessa todettuja koronatartuntoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Entisen Kaupin sairaalan tiloissa toimivassa vastaanottokeskuksessa on todettu 17 asukkaalla koronavirustartunta. Heidät on asetettu eristykseen ja muut karanteeniin 17. huhtikuuta asti.

Keskiviikkona kaupunki päivitti tietoja siltä osin, että osa asukkaista on jo sairastanut taudin tai he ovat vapautuneet eristyksestä, joten he ovat vapaita liikkumaan vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

Karanteenissa olevat asukkaat pysyttelevät vastaanottokeskuksen tiloissa.

Vastaanottokeskuksessa on tällä haavaa 140 asukasta ja siellä työskentelee 16 henkilökuntaan kuuluvaa.

Asiasta kertoi aiemmin Ylen uutiset.