Tampereen yliopisto lakkoon – tästä on kyse

Yliopistojen työriidan sovittelussa ei ole syntynyt ratkaisua, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto X:ssä. Sovittelijan toimiston mukaan sovittelussa on edetty, mutta ei ratkaisuun asti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä merkitsee, että Tampereen yliopistolle ilmoitettu vuorokauden mittainen työnseisaus toteutuu keskiviikkona. Kiistan sovittelua jatketaan torstaina aamupäivällä.

Työntekijöitä edustavat Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Niiden mukaan tarjotut palkankorotukset jäävät selvästi alle yleisen linjan.

Työnantajaa edustava Sivista pahoitteli tilannetta ja lakon toteutumista. Sivistan mukaan Tampereen yliopistossa on henkilöstöä noin 4 000. Lakko koskee myös Tampereen yliopiston normaalikoulua, jonka 1.-9. luokilla on vajaat 680 oppilasta ja lukiossa noin 250 opiskelijaa.

Sivista pahoittelee lakon toteutumista ja sanoo tiedotteessa tarjonneensa yleisen linjan mukaista korotustasoa. Järjestön mukaan jumi neuvotteluissa johtuu palkansaajaliittojen haluttomuudesta saattaa työehtosopimuksen kirjaukset vastaamaan nykyaikaisia opetuksen muotoja.

- Työehtosopimusten on elettävä ajassa ja siksi niitä on pystyttävä kehittämään. On erittäin valitettavaa, että lakko toteutuu, sanoi Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen tiedotteessa.

Kiistaa on työehtosopimukseen kirjatuista opetustuntikatoista. Työntekijäpuoli haluaa, että katot säilytetään, työnantaja haluaisi niistä eroon.