2.6.2026 05:19 ・ Päivitetty: 2.6.2026 05:19

Tanska saa uuden vähemmistöhallituksen – tuttu hahmo pääministeriksi

Mette Fredriksen vilkutti medialle tultuaan kuningasperheen tapaamisesta maanantaina 1. kesäkuuta.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen (sd) kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen ja jatkaa pääministerinä kolmannelle kaudelleen.

Sosiaalidemokraatteja johtava Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina, että kolmatta kuukautta jatkuneen kokoonpanoveivauksen jälkeen hän muodostaa sittenkin keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen.

Hallitus on tarkoitus nimittää keskiviikkona.

Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali Radikaali Venstre.

MAAN PARLAMENTTIVAALIT järjestettiin jo maaliskuussa, ja hallitusneuvotteluita käytiin ennätyksellisesti lähes kymmenen viikkoa.

Frederiksen johti ensimmäisiä tuloksettomia hallitustunnusteluita, jonka jälkeen keskustaoikeistolaisen venstren Troels Lund Poulsen pyrki muodostamaan vähemmistöhallituksen.

Lopulta Tanskan kuningas nimitti istuvan pääministerin uudelleen hallitustunnustelijaksi.

Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli sataan vuoteen. Vaaleissa sekä vasemmisto- että oikestoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä.

UUDELLA hallituksella on yhteensä 82 paikkaa parlamentissa.

Tanskalaisen politiikan perinteen mukaan hallituspuolueille ei tarvitse olla enemmistöä parlamentissa, kunhan parlamentin enemmistö ei vastusta hallitusta.

Frederiksen on toiminut Tanskan pääministerinä vuodesta 2019 asti.

