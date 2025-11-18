18.11.2025 07:12 ・ Päivitetty: 18.11.2025 07:12
Tanskassa äänestetään paikallisvaaleissa – sosialidemokraateille povataan tappiota
Tanskassa äänestetään tänään kunta- ja aluevaaleissa, joihin valmistautumista ovat varjostaneet puolueiden sekä valtion ja kunnallisviranomaisten sivuille tehdyt verkkohyökkäykset.
Verkkohyökkäyksien takana on Tanskan median mukaan Venäjä-mielinen hakkeriryhmä.
Vaaleissa pääministeri Mette Frederiksenin sosiaalidemokraattien odotetaan kärsivän kirvelevän tappion. Tanskan 98 kunnasta 44 on tällä hetkellä demarivetoisia.
MIELIPIDEMITTAUSTEN mukaan on jopa mahdollista, että sosiaalidemokraatit häviävät Kööpenhaminassa, jota he ovat hallinneet siitä asti kun ensimmäiset aluevaalit pidettiin vuonna 1938.
Sosiaalidemokraattien vahvimmat haastajat pääkaupungissa ovat punavihreä allianssi ja sosialistinen kansanpuolue. Kummallekin on povattu yli 20 prosentin kannatusta, kun sosiaalidemokraattien kannatus on laahannut noin 11 prosentissa.
Vaalihuoneistot avautuivat Tanskassa aamuyhdeksältä Suomen aikaa ja sulkeutuvat illalla kello 21.
