Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

18.11.2025 07:12 ・ Päivitetty: 18.11.2025 07:12

Tanskassa äänestetään paikallisvaaleissa – sosialidemokraateille povataan tappiota

LEHTIKUVA / AFP / MADS CLAUS RASMUSSEN
Pääministeri Mette Fredriksen kiinnittää sosialidemokraattien pormestariehdokkaan Marco Damgaardin mainosta Herlevissä 18. marraskuuta.

Tanskassa äänestetään tänään kunta- ja aluevaaleissa, joihin valmistautumista ovat varjostaneet puolueiden sekä valtion ja kunnallisviranomaisten sivuille tehdyt verkkohyökkäykset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Verkkohyökkäyksien takana on Tanskan median mukaan Venäjä-mielinen hakkeriryhmä.

Vaaleissa pääministeri Mette Frederiksenin sosiaalidemokraattien odotetaan kärsivän kirvelevän tappion. Tanskan 98 kunnasta 44 on tällä hetkellä demarivetoisia.

MIELIPIDEMITTAUSTEN mukaan on jopa mahdollista, että sosiaalidemokraatit häviävät Kööpenhaminassa, jota he ovat hallinneet siitä asti kun ensimmäiset aluevaalit pidettiin vuonna 1938.

Sosiaalidemokraattien vahvimmat haastajat pääkaupungissa ovat punavihreä allianssi ja sosialistinen kansanpuolue. Kummallekin on povattu yli 20 prosentin kannatusta, kun sosiaalidemokraattien kannatus on laahannut noin 11 prosentissa.

Vaalihuoneistot avautuivat Tanskassa aamuyhdeksältä Suomen aikaa ja sulkeutuvat illalla kello 21.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anni Saastamoinen

Kolumnit
16.11.2025
Lopulta meille jää vain aito tyhmyys
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
14.11.2025
Janne Riiheläinen: Miksi hallitus teetti näin tärkeän strategiansa piilossa?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU