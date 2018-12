Tanssiarvio: Blondit ailahtelee mielentilasta toiseen

Kun Paula Tuovinen vuonna 2000 teki sooloteoksensa Blondi, tuli siitä nopeasti lähes ikoninen teos. Sekä esityksen aihe kaikkine blondiuteen liittyvine kliseisine käsityksineen että Tuovisen humoristinen käsittelytapa ja alastomuus näyttämöllä osuivat johonkin sen ajan keskeisimpään kohtaan.

Nyt kahdeksantoista vuotta myöhemmin moni asia yhteiskunnassa ja naisiin suhtautumisessa on, erityisesti viime aikoina, muuttunut. Siksi Michaela – The Queen of Fucking Everythingin ja Go Go Tanssiryhmä Kuumien Putkien Blondit -esitystä katsoessa voi oikeastaan unohtaa alkuperäisteoksen. Toki esityksen lähtökohdat ovat Tuovisen soolossa, mutta siitä on matkattu kauas ja voi olla jopa haitaksi yrittää katsoa teosta sen viitekehyksen läpi.

TANSSI

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Blondit

Koreografia Laura Pietiläinen, Paula Tuovinen – Valo- ja tilasuunnittelu Mikko Hynynen – Musiikki Lotta Wennäkoski – Videosuunnittelu Juhani Haukka – Stailaus Joonas Lampi – Esiintyminen ja yhdessä luominen Michaela – The Queen of Fucking Everything, Joonas Lampi, Paula Tuovinen, Linda Priha, Elina Hauta-Aho, Elisa Tuovila