Tapaus Yli-Viikari paljasti aukon lainsäädännössä, nyt asiaa joudutaan selvittämään – tästä on kyse

Eduskunnan tarkastusvaliokunta työstää Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) mietintöä. Johannes Ijäs Demokraatti

Valiokunta aloitti jo helmikuussa selvityksen esimerkiksi sisäistä valvontaa ja hyvän hallinnon periaatteiden säännösten noudattamisesta VTV:n taloudenpidossa.

Kansliatoimikunta päätti tänään pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin viralta pidättämisestä määräaikaisesti.

Jos pääjohtaja tulevaisuudessa päätettäisiin irtisanoa, se vaatisi eduskunnan täysistunnon päätöksen.

Tarkastusvaliokunnan mietintö tulee aikoinaan eduskunnan suuren salin käsiteltäväksi. Jos Yli-Viikari haluttaisiin panna viralta täysistunnossa, eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan on auki, mikä toimielin tällaisen ponnen voisi täysistunnolle esittää.

– Asia on selvityksessä, Paavola avasi tänään tiedotustilaisuudessa.

– Siinä on lainsäädännössä jonkinalainen aukko sen suhteen, että mikä toimielin panee vireille viraltapanon. Minä olen tästä asiasta muutamalta ulkopuoliselta asiantuntijalta pyytänyt lausuntoa juuri sen takia.

– Yksi vaihtoehto on kansliatoimikunnan rooli eli eduskunnan virkamieslaissa todetaan, että kansliatoimikunta antaa lausunnon irtisanomisasiasta. Pohdintaa on tehty siitä, että sisältääkö termi lausunto jo tällaisen vireillepano-elementin. Siitäkään ei ole säädetty tarkastusvaliokunnan tehtävissä, sisältyykö valiokunnalle tällainen rooli. Tämä on selvityksessä vielä, Paavola kuvasi tilannetta.

Paavolan mukaan sellaista keskustelua ei ole edes vireillä vielä, että kansliatoimikunta antaisi lausunnon irtisanomiseen liittyen.