Tarja Filatov: Hallitus leikkaa työn edellytykset – moni tippuu toimeentulotuen kannustinloukkuun

Sanotaan, että huhtikuu on kuukausista julmin. Monelle se on, koska huhtikuun alussa astui voimaan osa hallituksen leikkauksista. Hallituksen lisäleikkaukset tehtiin huhtikuun kehysriihessä. Tarja Filatov

Toimillaan hallitus pyrkii nostamaan työllisyyttä ja tasapainottamaan taloutta. Leikkauksien on tarkoitus kannustaa työttömiä työhön. Tavoite on kannatettava, mutta liian isot leikkaukset lannistavat.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten voimavarat kuluvat arjesta selviytymiseen. Ahdistus ja köyhyys kasvavat. Erityisesti lapsiperheköyhyyttä tulisi välttää, koska se jättää lapsen reppuun elinikäisen taakan.

Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotukiriippuvuus näkyy lasten koulumenestyksessä. Se näkyy muun muassa psyykenlääkkeiden käytössä, lastensuojelutarpeessa ja monissa muissa asioissa, joita pyrimme ehkäisemään.

Pienituloiset lapsiperheet ovat kovilla. Työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen iskee noin 100 000 vanhempaan. Työtön vanhempi on saanut kahdesta lapsesta 184 euroa kuukaudessa. Korvaus poistuu kokonaan.

TYÖTTÖMYYS on osattomuutta. Harva työtön on omasta halustaan työttömänä. Työttömäksi joudutaan, ei työttömyyteen päästä.

Iso osa ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla olleista on töissä. He ovat voineet ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturva on alentunut. Nyt tämä suojaosa poistuu noin 74 000 työssäkäyvältä ihmiseltä.

Tulot lähes puolittuvat osa-aikatyöntekijältä, joka on ansainnut noin 1 000 euroa kuukaudessa.

ASUMINEN on kallista alueilla, joilla työtä on parhaiten tarjolla. Lapsiperheiden asumista on tuettu, koska on haluttu, että vanhempien pienillä tuloilla lapset voivat asua säällisesti.

Asumistuen leikkaukset koskettavat noin 400 000 perhettä. Asumistuessa nousee omavastuu ja laskee korvausprosentti. Keskimäärin asumistuki alenee noin 133 euroa kuukaudessa.

Hallitukset toimet pyrkivät siihen, että ne kannustaisivat ihmisiä ottamaan vastaan pienipalkkaista työtä. Mutta ei työtä saa kuin kaupan hyllyltä. Monen ihmisen on vaikea työllistyä, koska vaikkapa terveys asettaa rajoitteita, koulutus ei kohtaa työpaikkojen kanssa tai pienet lapset eivät mahdollista kokoaikatyötä.

EI työllistyminen ole vain taloudellisen kannustamisen asia. Kyse on muustakin. Ja vaikka olisi, isot leikkaukset vievät noin 100 000 ihmistä toimeentulotuen asiakkaiksi.

Toimeentulotuki on tunnetusti pahin kannustinloukku. Lamaannuttava tuen muoto, koska pienetkin tulot leikataan pois. Työtuloja voi olla 150 euroa kuukaudessa. Sen jälkeen leikkuri iskee.

Oletettavaa on, että taloudelliset kannusteet tehdä keikkatöitä ja osa-aikatöitä heikkenevät, kun toimeentulotukiriippuvuus kasvaa.

Toimeentulotuella olevien ihmisten taloudellinen varautuminen on lähes mahdoton. Säästöjä ei saa olla, jopa läheisten rahalahjoitukset vaikkapa syntymäpäivinä lasketaan yhteen. Jos ne ovat yli 50 euroa, lahjaraha leikataan pois toimeentulotuesta.

Toimeentulotuki ohjaa kädestä suuhun elämiseen eikä viisaaseen varautuvaan taloudenhoitoon.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.)