Tarkkailujärjestö: Syyriassa surmattu vähemmistöön kuuluvia siviilejä

Syyrian uuden hallinnon joukot ovat surmanneet ainakin yli 300 alaviittivähemmistöön kuuluvaa siviiliä, kertoo Syyrian tilannetta seuraava tarkkailujärjestö.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestön (SOHR) tietojen perusteella uhriluku on noussut päivä päivältä. Torstaina alkaneissa taisteluissa Syyrian rannikkoalueella on kuollut kaikkiaan yli 520 ihmistä, kun mukaan lasketaan myös turvallisuusjoukot ja taistelijat.

Britanniasta käsin toimivan järjestön mukaan siviilejä on surmattu summittaisissa teloituksissa ja useissa paikoissa Syyrian rannikkoalueilla. SOHR:n mukaan kuolleiden joukossa on naisia ja lapsia. Lisäksi turvallisuusjoukot sekä hallintoa tukevat taistelijat ovat ryöstelleet koteja ja liikkeitä, SOHR kertoi.

Järjestön antamia tietoja ei ole voitu vahvistaa muista lähteistä.

Järjestö ja aktivistit julkaisivat perjantaina kuvamateriaalia, jossa näkyi kymmeniä siviilivaatteissa olevia ruumiita, jotka oli pinottu talon pihalle. Jaetussa videomateriaalissa näkyy myös sotilaspukuisia miehiä ampumassa ihmisiä lähietäisyydeltä. Uutistoimisto AFP ei ole pystynyt vahvistamaan jaetun materiaalin aitoutta.

YK:n Syyrian-erityislähettiläs Geir Pedersen kertoi perjantaina olevansa erittäin huolestunut yhteenotoista ja siviiliuhreista kertoneista raporteista.

SYYRIAN rannikkoalueet Välimerellä ovat alaviittivähemmistön ydinaluetta. Maasta paennut entinen diktaattori Bashar al-Assad kuuluu alaviitteihin, ja alueella tuetaan häntä yhä laajasti.

Väkivaltaisuudet puhkesivat hallinnon joukkojen ja al-Assadin tukijoiden välillä torstaina. Turvallisuusviranomaiset kertoivat uutistoimisto Sanalle taistelevansa Syyrian armeijan entisen erikoisjoukkojen komentajan Suhail al-Hassanin joukkoja vastaan. Hän kuului al-Assadin lähipiiriin.

Syyrian nykyinen väliaikainen presidentti Ahmed al-Sharaa vaati perjantaina alaviittejä laskemaan aseensa ”ennen kuin on liian myöhäistä”. Al-Sharaa itse johti sunnilaista jihadistiryhmää Hayat Tahrir al-Shamia (HTS), joka johti al-Assadin hallinnon joulukuussa kumonneita kapinallisjoukkoja.

Osin juurikin taustansa vuoksi Al-Sharaan uusi hallinto ei ole vielä saanut alaviittien eikä kaikkien muidenkaan uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen luottamusta. Tämä nähtiin myös helmikuun lopulla, kun eri ryhmät kokoontuivat Damaskokseen alustavasti keskustelemaan maan tulevaisuudesta. Maassa on vielä aseellisia ryhmiä, jotka eivät ole suostuneet luovuttamaan aseitaan ja liittymään perusteilla olevaan Syyrian yhtenäiseen armeijaan.

Uutista päivitetty alkuperäistä laajemmalla versiolla kello 12.03.