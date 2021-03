Tänään vietetään Pohjolan päivää! Päivä on 23.3.1962 allekirjoitetun Helsingin sopimuksen vuosipäivä. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

On erittäin tärkeää, että luottamus pohjoismaiseen yhteistyöhön on Suomessa edelleen vahvaa ja monet suomalaiset arvostavat Pohjoismaita. Omalla kotiseudullani olemme tehneet jo kauan erityisen hyvää yhteistyötä varsinkin Ruotsin Västerbottenin kanssa. Esimerkiksi uusi matkustajalautta Aurora Botnia on seurausta yhteisestä halusta luoda toimiva yhteys Merenkurkun ylitse.

Koronan aiheuttama kriisi, joka ei ole vielä läheskään ohi, on kuitenkin osoittanut sen, että tarvitsemme jatkossa lisää pohjoismaista yhteistyötä, ja että yhteistyöllä on kriiseissä tärkeä merkityksensä.

Osallistuin viime viikolla Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraattisen ryhmän järjestämään keskustelutilaisuuteen pohjoismaisesta yhteistyöstä. Kokoukseen osallistuivat myös yhteistyöministerit Anna Hallberg Ruotsista ja Flemming Møller Tanskasta. Nostin puheenvuorossani esille, että meidän on tulevaisuudessa tehostettava pohjoismaiden välistä yhteistyötä erityisesti pandemioiden ja muidenkin vakavien kriisien hallinnassa.

Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä on Hanaholmen-aloite, joka tähtää Suomen ja Ruotsin yhteisen siviilikriisinhallintakyvyn parantamiseen. Ehdotus sisältää esimerkiksi globaalien pandemioiden, ilmastokriisien ja kyberuhkien hallinnan. Hanaholmenin aloitetta voisi olla hyvä laajentaa koskemaan myös kaikkien pohjoismaiden yhteisen siviilikriisinhallinnan kehittämistä.

Pohjoismaissa on vielä monia rajaesteitä, joiden poistamiseen meidän on myös pohjoismaissa yhteisesti tartuttava. Meillä on oltava entistä helpompaa työskennellä, opiskella ja käydä kauppaa kaikkialla Pohjoismaissa. Lisäksi on pyrittävä toimivaan yhteistyöhön mm. Pohjoismaiden eläke – ja verojärjestelmien sujuvoittamiseksi.

Myös kulttuurivaihdon tärkeyttä on korostettava koronapandemian päätyttyä. SDP:n pohjoismaisen yhteistyön työryhmässä onkin jo tehty ehdotuksia tuleville kuntapäättäjille, jotta he panostaisivat ystävyyskaupunkiyhteistyöhön pandemian päätyttyä. Pohjoismaisten oppilas – ja opettajavaihdon sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumien lisääminen olisi tärkeä toimenpide Pohjoismaiden kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja samalla skandinaavisten kielten taitojen lisäämiseksi.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.) Vaasasta.