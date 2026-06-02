Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.6.2026 08:51 ・ Päivitetty: 2.6.2026 08:51

” Tässä touhussa ei lopulta ole voittajia” – opetusministeriltä vaaditaan vastauksia

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Anders Adlercreutz (rp.).

Oppositioedustajat vaativat opetusministeri Anders Adlercreutzilta (r.) toimia ammatillisen koulutuksen laadun turvaamiseksi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksestä ilmeni tiistaina, että valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin lain asetuksessa määritelty minimi edellyttää.

- Me keskustassa vaadimme, että opetusministeri avaa suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi. Ammatillinen koulutus vaatii kunnianpalautuksen, sanoo keskustan Jouni Ovaska tiedotteessa.

OVASKAN mielestä hallituksen koulutuspolitiikassa korostuu nopeus laadun kustannuksella, kun nuoret yritetään painaa mahdollisimman halvalla ja nopeasti koulutusjärjestelmän läpi.

- Tässä touhussa ei lopulta ole voittajia. Nuoret jäävät ilman tarvitsemaansa osaamista ja työnantajat ilman riittävästi koulutettuja työntekijöitä.

Ovaska peräänkuuluttaa hallitukselta toimia muun muassa lähiopetuksen lisäämiseksi.

”Reagoitava välittömästi”

Lisää aiheesta

Yllätystulos: Näin vähällä opetuksella ammattikoulusta voi päästä läpi

VASEMMISTOLIITON Pia Lohikoski suuntaa myös katseensa erityisesti opetusministeriin ja vaatii tältä reaktiota ammatillisen koulutuksen tilaan.

- OAJ:n hankkima aineisto on pöyristyttävä, mutta valitettavasti omienkin havaintojeni mukainen. Oppivelvollisten kohtelu on karulla tavalla epäyhdenvertaista. Opetusministerin olisi reagoitava ammatillisen koulutuksen tilanteeseen välittömästi, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

2.6.2026 06:01

Yllätystulos: Näin vähällä opetuksella ammattikoulusta voi päästä läpi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU