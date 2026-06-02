2.6.2026 08:51 ・ Päivitetty: 2.6.2026 08:51
” Tässä touhussa ei lopulta ole voittajia” – opetusministeriltä vaaditaan vastauksia
Oppositioedustajat vaativat opetusministeri Anders Adlercreutzilta (r.) toimia ammatillisen koulutuksen laadun turvaamiseksi.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksestä ilmeni tiistaina, että valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin lain asetuksessa määritelty minimi edellyttää.
- Me keskustassa vaadimme, että opetusministeri avaa suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi. Ammatillinen koulutus vaatii kunnianpalautuksen, sanoo keskustan Jouni Ovaska tiedotteessa.
OVASKAN mielestä hallituksen koulutuspolitiikassa korostuu nopeus laadun kustannuksella, kun nuoret yritetään painaa mahdollisimman halvalla ja nopeasti koulutusjärjestelmän läpi.
- Tässä touhussa ei lopulta ole voittajia. Nuoret jäävät ilman tarvitsemaansa osaamista ja työnantajat ilman riittävästi koulutettuja työntekijöitä.
Ovaska peräänkuuluttaa hallitukselta toimia muun muassa lähiopetuksen lisäämiseksi.
”Reagoitava välittömästi”
VASEMMISTOLIITON Pia Lohikoski suuntaa myös katseensa erityisesti opetusministeriin ja vaatii tältä reaktiota ammatillisen koulutuksen tilaan.
- OAJ:n hankkima aineisto on pöyristyttävä, mutta valitettavasti omienkin havaintojeni mukainen. Oppivelvollisten kohtelu on karulla tavalla epäyhdenvertaista. Opetusministerin olisi reagoitava ammatillisen koulutuksen tilanteeseen välittömästi, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.
