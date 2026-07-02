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Tiede ja teknologia

2.7.2026 13:50 ・ Päivitetty: 2.7.2026 13:50

Tästä alkaa vääntö: Ennallistamisen suunnitelma pääsi lausuntokierrokselle

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Ennallistamisella halutaan palauttaa ihmisen muokkaamia alueita johonkin määriteltyyn luonnontilaan.

Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Sen tiedetään herättävän paljon huolta niin maanomistajissa kuin metsäalallakin, vaikka alkuvaiheessa ennallistamistoimet tehtäisiinkin valtion maille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä.

Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n määräämän ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi.

Seuraavaan vuosikymmeneen mennessä EU-maiden tulee ennallistaa 30 prosenttia kokonaispinta-alasta niillä luontotyypeillä, joiden tila ei ole hyvä. Vuoteen 2050 mennessä pinta-alasta pitäisi ennallistaa vähintään 90 prosenttia.

KOKO HANKKEEN alustava kustannusarvio on noin miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Lisärahoitusta tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain.

Suunnitelmassa ei määritellä ennallistamiskohteita tai -keinoja, vaan toteutuksen yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

Toimet keskittyvät aluksi suojelualueille ja valtion maille.

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