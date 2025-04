Tästä se lähtee: Trumpin tullimullistukset tulivat voimaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamat 10 prosentin tuontitullit ovat astuneet voimaan. Niin sanotut perustason tullit koskevat kaikkia maita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

10 prosentin tuontitullit astuivat voimaan Suomen aikaa aamuseitsemän jälkeen.

Osalle Yhdysvaltain kauppakumppaneista on tiedossa vielä tätäkin korkeammat tullit. Ne astuvat voimaan keskiviikkona.

Esimerkiksi Kiinalle asetetaan 34 prosentin ja Japanille 24 prosentin tuontitullit. EU:lle Yhdysvallat asettaa puolestaan 20 prosentin tuontitullin.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trump on neuvotellut Vietnamin, Intian ja Israelin edustajien kanssa maille asetettavien tuontitullien mahdollisesta keventämisestä. Asiasta CNN:lle kertoo keskusteluista tietävä sisäpiirilähde.

CNN:n mukaan kyseessä on Trumpin tullipolitiikkaan liittyvien neuvottelujen ensimmäinen aalto.

Trump ilmoitti Yhdysvaltain kauppakumppaneille asetettavista uusista tullimaksuista keskiviikkona. Trump kuvaili tuontitulleja vastavuoroisiksi.

Tullipäätösten on pelätty kiihdyttävän inflaatiota ja heikentävän talouskasvua maailmanlaajuisesti.

Tuontitullien korottaminen iskee erityisesti köyhiin ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, sanoo YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD.

UNCTAD:n lausunnon mukaan kaupankäynti ei saisi lisätä epävakautta, vaan sen tulisi edistää kehitystä ja maailmanlaajuista kasvua.

- Maailmanlaajuisia kauppasääntöjä on kehitettävä vastaamaan nykypäivän haasteita, mutta niiden ytimessä on oltava ennustettavuus ja kehitys, ja niiden on suojeltava kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, UNCTAD:n pääsihteeri Rebeca Grynspan kertoo lausunnossa.

- Nyt on yhteistyön, ei eskaloitumisen aika, Grynspan lisää.

KALIFORNIAN osavaltion kuvernööri Gavin Newsom sanoi perjantaina, että osavaltio pyrkii sopimuksiin muun maailman kanssa välttääkseen odotettavissa olevat vastatoimet Trumpin ilmoittamille tulleille.

- Kalifornia ei ole (Yhdysvaltain pääkaupunki) Washington, Newsom sanoi sosiaaliseen mediaan julkaistulla videolla.

Newsomin mukaan Trumpin tullimaksut eivät edusta kaikkia yhdysvaltalaisia, varsinkaan kalifornialaisia. Kuvernööri ei täsmentänyt, millaisilla sopimuksilla Trumpin protektionistinen kauppapolitiikka voitaisiin osavaltiossa ohittaa.

Suurin osa Kiinasta Yhdysvaltoihin saapuvista hyödykkeistä kulkee Kalifornian satamien kautta, ja osavaltiolla on huomattavaa kauppaa Meksikon ja Kanadan kanssa.

Kalifornia on Yhdysvaltojen runsasväkisin osavaltio.

YHDYSVALLAT alensi paikallista aikaa perjantaina kahdelle Ranskan merentakaiselle alueelle ilmoittamiaan tuontitulleja.

Aiemmin ilmoitetusta poiketen Intian valtamerellä sijaitseva Reunion sekä Pohjois-Atlantilla sijaitseva Saint-Pierren ja Miquelonin saariryhmä välttyvät niille kaavailluilta korkeammilta tuontitulleilta.

Keskiviikkona julkaistun luettelon mukaan alueilta Yhdysvaltoihin suuntautuvaan tuontiin olisi napsahtanut 37 prosentin ja 50 prosentin tullimaksut. Nyt ne selviävät perustason 10 prosentin tulleilla.

Myös Australialle kuuluvalle Norfolkinsaarelle suunniteltuja tulleja alennettiin 29 prosentista 10 prosenttiin.

PÖRSSIKURSSIT jatkoivat Wall Streetilla perjantaina rytinällä laskuaan.

Laaja-alaisen indeksin S&P 500:n arvosta suli päivässä 6,0 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq taas oli pörssipäivän päätteeksi 5,8 prosenttia pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui 5,5 prosentin laskussa.

Kurssien laskua vauhditti Kiinan vastaisku Trumpin määräämille korkeille tulleille. Kiina ilmoitti perjantaina asettavansa samansuuruisen 34 prosentin ylimääräisen tuontitullin yhdysvaltalaisille tuotteille 10. huhtikuuta lähtien.

Kiinan vastatullit ovat vahvistaneet pelkoa täysimittaisesta kauppasodasta. Trump itse kommentoi sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa Kiinan ”panikoineen”, kun se kertoi vastatoimistaan.