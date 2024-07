Tästä syystä Biden voisi harkita luopuvansa – vaikutusvaltainen demokraatti vaatii astumaan syrjään

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, että hän voisi harkita jättävänsä presidenttikisan, jos sairastuisi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bidenilta kysyttiin mustille suunnatun BET-kanavan haastattelussa, mikä saisi 81-vuotiaan presidentin harkitsemaan ehdokkuuttaan uudelleen.

Biden vastasi, että harkitsisi jättäytymistä pois, jos hän sairastuisi ja lääkärit kertoisivat hänellä olevan ongelma.

Biden puolusteli haastattelussa ehdolle asettumistaan ja selitti, miksi hän ei antanut nyt tilaa nuoremmille ehdokkaille.

New York Timesin mukaan Biden sanoo haastattelussa ensimmäistä kertaa, että oli odottanut siirtyvänsä eteenpäin presidentin tehtävästä ja ojentavansa kapulan jollekin toiselle. Hän kuitenkin sanoo haastattelija Ed Gordonille päättäneensä asettua uudelleen ehdolle, koska uskoi, että hänen viisautensa ja kokemuksensa voisi olla avuksi maan pahenevan jakautuneisuuden korjaamisessa.

- Kun alunperin lähdin ehdolle, saatat muistaakin Ed, sanoin olevani siirtymäkauden ehdokas, ja ajattelin, että voisin siirtyä tästä eteenpäin ja antaa kapulan jollekin toiselle, Biden sanoi haastattelusta ennakkoon julkaistun otteen mukaan.

- En kuitenkaan odottanut asioiden menevän niin kahtiajakautuneeksi, hän jatkoi.

Bidenin mukaan hänellä on vielä paljon tehtävää ja hän on vastahakoinen luopumaan kisasta.

BIDENIN terveys ja korkea ikä ovat huolettaneet viime aikoina laajasti. Kesäkuun lopun surkean vaaliväittelysuorituksen jälkeen presidentin ehdokkuutta on kyseenalaistettu avoimesti demokraattienkin piirissä.

Keskiviikkona Bidenin syrjään astumista puoltavien joukkoon liittyi vaikutusvaltainen edustajainhuoneen demokraattijäsen Adam Schiff.

- (Donald) Trumpin toinen presidenttikausi horjuttaisi demokratiamme pohjaa, ja olen vakavasti huolissani siitä, pystyykö presidentti (Biden) päihittämään Donald Trumpin marraskuussa, Schiff sanoi Los Angeles Times -lehden mukaan.

Schiff on jo 20. kongressin demokraattiedustaja, joka on julkisesti kehottanut Bidenia jättämään kilvan. Los Angeles Timesin ja uutiskanava CNN:n mukaan hän on samalla myös silmää tekevin väistymistä tähän mennessä julkisesti vaatinut kongressin demokraattiedustaja.

Schiffin mukaan päätös vetäytyä kampanjasta on yksin presidentti Bidenin tehtävissä. Hän uskoo kuitenkin, että presidentin on aika “turvata johtajuuden perintönsä”, ojentaa kapula eteenpäin ja antaa toisen demokraatin voittaa Trump.

USEAT demokraattilähteet kertovat CNN:lle, että ääni olisi muuttunut jokseenkin Bidenin kampanjan ja Valkoisen talon kellossa. Erään demokraattilähteen mukaan keskustelut Bidenin tulevaisuudesta presidentin ja kongressin demokraattien välillä jatkuvat.

- Hän on vastaanottavainen. Ei niin uhmakas kuin julkisesti, lähde kertoo CNN:lle.

Lähteen mukaan Biden olisi aiemmin sanonut, että varapresidentti Kamala Harris ei voisi voittaa vaaleja, mutta pohtii nyt, voisiko Harris sittenkin voittaa.

- On edelleen epäselvää, mille kannalle hän asettuu, mutta hän näyttää kuuntelevan, lähde kertoi CNN:lle.

Yhdysvaltalaiskanava ABC Newsin lähteiden mukaan senaatin enemmistöjohtaja, demokraattisenaattori Chuck Schumer olisi niin ikään kehottanut yksityisesti Bidenia jättämään kisan. ABC:n raportoinnista ovat kertoneet muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

ABC:N mukaan Schumer olisi sanonut Bidenille lauantaisessa kokouksessa, että maalle ja demokraattipuolueelle olisi parempi, jos tämä luopuisi kisasta.

Schumerin edustajan mukaan ABC:n väite on kuitenkin täyttä spekulaatiota, ellei lähde ole Biden tai Schumer itse. Sen sijaan hän sanoi Schumerin tuoneen Bidenin tietoon senaatissa johtamiensa demokraattien näkemykset.

Washington Post ja New York Times puolestaan kertovat lähteisiinsä pohjaten, että Schumer ja kongressin edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries olisivat ilmaisseet Bidenille yksityisesti huolta siitä, että tämän ehdokkuus voi vaarantaa puolueen vaalimenestyksen kongressin osalta.

Jeffries tapasi Bidenin viime viikon torstaina ja Schumer vuorostaan viime lauantaina. Lehtien mukaan sekä Jeffries että Schumer olivat kertoneet Bidenille kongressin demokraattiedustajien huolesta, että Bidenin presidenttiehdokkuus saattaisi heikentää demokraattien mahdollisuuksia voittaa kongressiin enemmistöä.

JOS demokraatit menettäisivät enemmistöaseman senaatissa ja republikaanit saisivat pidettyä enemmistön edustajainhuoneessa, republikaanien olisi huomattavasti helpompi saada lakeja läpi seuraavien vuosien aikana.

Schumer ja Jeffries julkaisivat tapaamisten jälkimainingeissa lyhyet lausunnot, joissa lähinnä vain huomioitiin, että keskustelut oli käyty, mutta ei menty yksityiskohtiin niiden sisällöistä. Myöskään Bidenin vaalikampanja tai Valkoinen talo ei ole julkaissut julkisia yhteenvetoja kyseisistä keskusteluista.

Valkoisen talon tiedottaja Andrew Bates vastasi lehtien tietoihin toppuutellen.

- Presidentti kertoi kummallekin johtajalle, että hän on puolueen ehdokas, hän suunnittelee voittoa ja odottaa innolla työskentelyä heidän kummankin kanssaan, Bates sanoi lausunnossaan.

Valkoinen talo kertoi keskiviikkona, että Bidenilla on todettu koronavirustartunta. Valkoisen talon mukaan 81-vuotias presidentti oli saanut positiivisen testituloksen aiemmin keskiviikkona Las Vegasissa, jossa hän oli kampanjoimassa.

VALKOISEN talon tiedotteessa Bidenin tähdennetään olevan rokotettu, ja hänellä kerrotaan olevan tartunnan vuoksi lieviä oireita. Bidenin lääkärin mukaan presidentillä oli ylähengitystieoireita. Hänellä kerrottiin olleen muun muassa vuotava nenä ja yskää sekä yleistä huonovointisuutta.

Tiedotteen mukaan Bidenin on määrä matkustaa Delawareen loma-asunnolleen, josta käsin hänen on määrä jatkaa velvollisuuksiensa hoitamista täysimääräisesti.

Bidenin kerrotaan asettuvan toistaiseksi omaehtoiseen eristykseen Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n ohjeistusten mukaisesti. Hänen kerrotaan myös saavan Paxlovid -koronaviruslääkettä.

Biden itse kertoo olonsa olevan hyvä. Hän kommentoi vointiaan toimittajille keskiviikkona ennen lentokoneeseen nousemista.

Yhdysvaltalaislehti Hillin mukaan tuore koronavirustartunta on Bidenin kolmas kahden vuoden sisään.

Valkoisen talon ilmoitus Bidenin koronatartunnasta tuli vain hetki sen jälkeen, kun latinojen kansalaisoikeuksia puolustavan UnidosUS-järjestön johtaja oli sanonut, että Biden oli soittanut pyytääkseen anteeksi, ettei hän voikaan puhua järjestön jäsenille sairastumisen vuoksi.

- Presidentti on ollut monissa tapahtumissa, kuten me kaikki tiedämme, ja hän oli juuri saanut positiivisen tuloksen Covid-testissä. Joten tietysti ymmärrämme, että hänen on ryhdyttävä suositeltuihin varotoimiin, järjestön puheenjohtaja Janet Murguia kertoi järjestön vuotuisessa kokouksessa.

CNN kertoo Bidenin kampanjan sisäiseen lähteeseen pohjaten, että presidentin vaalikampanja mukautuu uuteen tilanteeseen. Lähteen mukaan kampanjaa aiotaan hoitaa etänä niin paljon kuin vain on mahdollista.

Valkoisen talon virkamieslähde tähdentää CNN:n mukaan, että Bidenilla on ollut koronatartunta ennenkin ja näiden jaksojen yhteydessä hän soitti paljon videopuheluja. Lähde arvioi, että näin toimittaneen myös tulevina päivinä.

Koronauutisen jälkimainingeissa Bidenin tilillä viestipalvelu X:ssä julkaistiin kaksiosainen viesti, joista ensimmäisessä Biden vaikutti ilmoittavan vähäsanaisesti olevansa sairastunut.

Viestin todellinen merkitys avautui vasta siihen vastauksena julkaistun toisen viestin perään.

- Olen kyllästynyt siihen, että Elon Musk ja hänen rikkaat kaverinsa yrittävät ostaa nämä vaalit, sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtajaan ja muihin Trumpin kampanjan varakkaisiin lahjoittajiin viittaava viesti kuului kokonaisuudessaan.

Viestin yhteydessä oli myös linkki Bidenin kampanjan lahjoitussivustolle.

MUSK ilmoitti antavansa Trumpille täyden tukensa sen jälkeen, kun tämä oli joutunut salamurhayrityksen kohteeksi lauantaina.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal puolestaan kertoi tiistaina asiaa tuntevien lähteiden pohjalta, että monimiljardööri Musk aikoo antaa kuukausittain noin 45 miljoonaa dollaria Trumpin presidentinvaalikampanjan tueksi.

Myös useat muut miljardöörit ovat lahjoittaneet Trumpin kampanjalle.