Tavio: Suomen rahoitus UNRWA:lle pysyy keskeytettynä toistaiseksi

Suomen rahoitus palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle UNRWA:lle pysyy toistaiseksi keskeytettynä, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

Tavio kommentoi STT:n kysymystä siitä, onko Ruotsin tuoreella päätöksellä tuen jatkamisesta järjestölle vaikutusta Suomeen.

Muun muassa Suomi ja Ruotsi jäädyttivät tukensa sen jälkeen kun Israel toi julki syytöksiä, että useat järjestön jäsenet olisivat sekaantuneet äärijärjestö Hamasin terrori-iskuihin Israelissa 7. lokakuuta viime vuonna.

- Keskeytys on voimassa toistaiseksi ja Suomi odottaa selvitystä, Tavion STT:lle viestitse antamassa vastauksessa sanotaan.

Tavion mukaan YK:n piirissä on tekeillä kaksi selvitystä. Kyseessä ovat YK:n sisäisen tarkastusyksikön OIOS:n selvitys sekä YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin määräämä riippumaton selvitys, jota johtaa Ranskan entinen ulkoministeri Catherine Colonna.

Lisäksi Tavio huomauttaa, että Suomi myönsi hiljattain UNRWA:n tukea vastaavan suuruisen tuen Gazaan Maailman ruokaohjelma WFP:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n kautta.

Ulkoministeriö kertoi helmikuussa, että Suomi tukee viidellä miljoonalla eurolla avustusjärjestöjen humanitaarisia operaatioita Gazassa, Länsirannalla ja Israelissa. Suurimman osan summasta kerrottiin menevän Gazan kriisiapuun.

Summa on määrällisesti samansuuruinen kuin UNRWA:n apu, mutta ei korvaa sitä.

“Milloin hallitus muuttaa Suomen linjaa?”

RUOTSI teki päätöksen tuen jatkamisesta sen jälkeen, kun Ruotsin hallitus sopi UNRWA:n kanssa kahdenvälisestä järjestelystä, jolla Ruotsi saa enemmän tietoa UNRWA:n toiminnasta.

Kanada puolestaan ilmoitti perjantaina jatkavansa tukea UNRWA:lle, ja Euroopan komissio on luvannut järjestölle 50 miljoonaa euroa. Myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa sille vielä 32 miljoonaa euroa lisää.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson penäsi Suomen tuen jatkumista sen jälkeen, kun Ruotsikin oli ilmoittanut jatkavansa järjestön tukemista.

- Lapsia on kuollut ja on kuolemassa nälkään Gazassa. EU:n maksatukset UNRWA:lle jatkuvat, myös Kanada ja Ruotsi ovat nyt päättäneet jatkaa tukea järjestölle. Tanska ja Norja eivät jäädyttäneet tukea, Ruotsi on nyt päättänyt jatkaa. Suomi poikkeaa, Andersson kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

- Milloin hallitus muuttaa Suomen linjaa, kantaa vastuunsa inhimilliseen katastrofiin vastaamisesta ja ilmoittaa Suomen tuen jatkumisesta?

