“Täysin kohtuutonta” – verotekninen yksityiskohta on suistamassa tapahtuma-alan taloudelliseen katastrofiin

Verotekninen yksityiskohta on aiheuttamassa Tapahtumateollisuus ry:n mukaan alalle taloudellisen katastrofin.

Hallitus on korottamassa muun muassa kulttuuri-, musiikki-, urheilutapahtumien pääsylippujen arvonlisäveroa kymmenestä prosentista 14 prosenttiin vuodenvaihteessa.

Tapahtumateollisuus ry varoittaa, että verotekninen yksityiskohta on syöksemässä alan taloudelliseen katastrofiin. Tämä johtuu keskusjärjestön mukaan siitä, että järjestäjät joutuvat maksamaan myös loppuvuonna 2024 myydyistä lipuista 14 prosentin arvonlisäveron, vaikka veronkorotus ei ole vielä edes voimassa.

Lippuja myydään jopa yli vuotta ennen tapahtumaa.

Keskusjärjestö muistuttaa, että tapahtuma-alalle on tyypillistä, että lippuja myydään jopa yli vuotta ennen tapahtumaa. Esimerkiksi ulkomaisen artistin tapahtumaliput myydään usein loppuun nopeasti lippujen tultua myyntiin. Lainmukainen käytäntö on ollut, että lippu myydään voimassa olevalla alv-kannalla eli vuonna 2024 kymmenen prosentin alvilla.

Tapahtumateollisuus pitää ongelmana, että nykyisin erityisesti isojen tapahtumien lipunmyynti on useimmiten ulkoistettu lipunmyyntiyrityksille. Ne myyvät lippuja tuleviin tapahtumiin järjestäjän puolesta ja tilittävät lipunmyynnistä kertyneitä tuloja järjestäjälle viiveellä.

VEROHALLINTO katsoo keskusjärjestön mukaan, että tapahtumalipun, joka on myyty asiakkaalle vuonna 2024, mutta jonka tulot tilitetään lipunmyyntiyritykseltä tapahtumajärjestäjälle vuoden 2025 puolella, verokannaksi muodostuu 14 prosenttia.

– Esimerkiksi kesän festivaaleilla on tapana myydä lippuja seuraavalle vuodelle heti, kun edellinen tapahtuma on pidetty. On täysin kohtuuton ajatus, että tapahtumajärjestäjää rangaistaisiin ylimääräisellä verolla, kun tämä on onnistunut etupainotteisessa lipunmyynnissä, Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman toteaa tiedotteessa.

Asiakkaalta korotettua alvia ei saa pyytää, koska verokannan on perustuttava voimassa olevaan lakiin, hän huomauttaa.

Vuoden lopussa myydään todella paljon lippuja.

Erityisen haastavaksi tilanteen tekee Kermanin mukaan se, että vuoden lopussa myydään todella paljon lippuja, kun työntekijät käyttävät vanhenevia virike-etusaldoja pois ja ihmiset ostavat joululahjaksi tapahtumalippuja. Tuleva veronkorotus myös kannustaa ihmisiä hankkimaan lippuja nykyisellä kymmenen prosentin arvonlisäverokannalla.

– Ei voi olla niin, että tapahtuma-alan yritykset joutuvat ottamaan kannettavakseen neljän prosenttiyksikön kustannuksen, jota ne eivät voi periä ostohetkellä asiakkailta, Kerman painottaa.

ALAN KUSTANNUSNOUSU on ollut erityisesti viimeiset kolme vuotta todella kovaa, huomattavasti yleistä inflaatiota voimakkaampaa, hän toteaa.

Tapahtuma-ala pitää ainoana oikeudenmukaisena ratkaisuna sitä, että tapahtumajärjestäjä voisi tilittää Verohallinnolle arvonlisäveron sen mukaan kuin se on asiakkailta peritty. Niin ikään ala toivoo, että arvonlisäverotilitykset voidaan tehdä alan vakiintuneen käytännön mukaisesti sitten, kun tapahtumajärjestäjä on saanut lipputulot itselleen.

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäsenenä on yhteensä yli 270 alan yritystä, toimialajärjestöä ja kaupunkia.