Täyslaidallinen Arto Satosen puheille: “Käsittämätöntä”

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, ettei työministeri Arto Satosen (kok.) väite poliittisten lakkojen rajaamisesta Ruotsissa 2-3 tuntiin pidä paikkaansa. Demokraatti Demokraatti

– Jos me otamme esimerkin Ruotsi, jota me tässä monessa asiassa seuraamme, niin Ruotsissa poliittiset lakot on käytännössä rajattu 2-3 tuntiin, Satonen sanoi esimerkiksi Ylellä aiemmin helmikuussa.

Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Hämmästystä on herättänyt myös ministerin kommentti HS:n jutussa. Satonen sanoo Helsingin Sanomille, että hänen käsityksensä Ruotsin käytännöstä on syntynyt esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien puheista.

SDP:N kansanedustajat ja muut vaikuttajat ovatkin tyrmistyneet työministerin kommenteista.

– Vastuuministeri levittää kuukaudesta toiseen väärää tietoa Ruotsin poliittisista lakoista. Medialle lähteeksi annetaan elinkeinoelämän järjestöt. Samojen järjestöjen arvioihin hallitus pohjaa vaikutusarvionsa tutkijoiden sijaan. Tämä on poikkeuksellista eturyhmäpolitikointia, Matias Mäkynen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Käsittämätöntä että ministeri perustelee keskeistä lakiesitystä virheellisillä tiedoilla, Eveliina Heinäluoma puolestaan arvostelee. Lisää aiheesta Orpo puhuu jo nyt kuin Kekkonen, mikä olisi vain huvittavaa ellei se olisi myös surullista

Palkansaajaliikkeen puolelta esimerkiksi AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko noteerasi uutisen.

– Kun ministeri Satonen sanoo poliittisten lakkojen olevan Ruotsissa rajattu muutamaan tuntiin, ei se pidä paikkaansa. Orpo-Purran hallitus ja työnantajat johtavat suomalaisia tarkoituksella harhaan!

Professori Teivo Teivainenkin nosti asian esille omassa päivityksessään.

– Kun ministeri Satonen perustelee totuudenvastaista väitettään viittaamalla ”elinkeinoelämän edustajiin”, aukeaa mahdollisuus pohtia ulkoparlamentaarisen edustamisen merkityksiä. Keitä nämä edustajat ovat? Miten heidän sanomansa päätyy ministerin suuhun? Edustaako ministeri heitä?

Työoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun sanoo HS:n uutisessa, että Ruotsissa oikeustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että poliittiset lakot hyväksytään. Viime aikoina poliittisia lakkoja ei Bruunin mukaan ole ollut, tai ainakaan niitä ei ole käsitelty työtuomioistuimessa.

– En usko, että viikkokausia jatkuvia poliittisia lakkoja hyväksyttäisiin. Mutta on aivan virheellistä väittää, että olisi joku kahden tai kolme tunnin raja. Ei ole mitään sellaista ennakkotapausta, Bruun sanoo HS:lle.

Eduskunnan ohjelmassa on vuorossa tänään välikysymys työmarkkinatilanteesta. Oletettavaa on, että debatin aikana myös Satosen puheet nousevat tapetille.