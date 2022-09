Teatteriarvio: Ohjaaja Johanna Freundlich laittaa näyttämöllä Tritonus-romaanin soimaan

Suomen Kansallisteatteri on puheen teatteri. Se ei ole 150-vuotisessa historiassaan niittänyt merkittävästi mainetta musiikkiteatterin erityisosaamisestaan. Mutta ei se myöskään ole ollut täysin lauluton niin kuin monet sen mieltävät. Jos nyt ei varsinaisia musikaaleja repertuaarissa nähdäkään, niin toki Kansallisteatterissa on tehty ja tehdään esityksiä, joissa musiikilla on osansa.