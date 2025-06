Teatteriarvio: Tutut sotilaat valtaavat Pyynikin silkalla liike-energiallaan

Antti Mikkolan ohjaus ansaitsee paikkansa Tuntematon sotilas -jatkumossa jo sillä, miten se tuo esiin sotasukupolven surun.

Muutama minuutti ennen esityksen alkua puistonäyttämölle kaivetussa vesielementissä kahlailee sinisorsa. Olisipa kuovi, huomaan toivovani, mutta sepä ei viihdy tässä miljöössä.

Syreenipuskat ovat on kukassa. ”Pensasneuvostoliittolaiset” saavat niistä hehkeän aseman.

Pyynikin kesäteatterin tiistaisen esityksen alla on satanut jo pohjiksi kolme tuntia, ja luvassa on toiset kolme lisää. ”Tuossa noin, siinä kastetaan kolmas joukkue”, sanoo kapteeni Kaarna alkukohtauksissa, vaikka koko joukkue alkaa olla jo märkä.

Mietin myös, että olosuhteet ovat oivat ainakin yhteen kuuluisaan kohtaukseen, Lehdon kuolemanyöhön.

Salaa vielä toivon, että majuri Sarastietä nyt esittävän Aimo Räsäsen suuhun olisi istutettu vänrikki Koskelan repliikki: ”Taitaa olla tarpeellista vähän selittää. Kun minä, meinaan, olen ennen ollut.” Räsänen kun tosiaan on sotinut Pyynikillä aiemmin, ainoana koko laumasta.

HUOMAAN SIIS ajattelevani ennakkoon, miten se ja tuo Tuntemattoman sotilaan kohtaus tässä kelissä ja tässä miljöössä sujuisi. Se on aika helppoa, sillä vähintään noin miljoonan muun sukupolveni ihmisen tavoin osaan romaanin kutakuinkin ulkoa. Harva ”Tuntematon” on niin monille umpituttu.

Näyttämöversioita olen nähnyt kymmenkunta, ensimmäisen Jouko Turkan ohjauksen vuonna 1979. Kristian Smedsin villi versio Kansallisteatteríssa vuonna 2007 oli vedenjakaja, sen jälkeen on ollut aina pakko kysyä uuden dramatisoinnin nähtyään, että mitä uutta tämä toi kansallissotaromaanin käsittelyyn.

Sitä samaa mietin kävellesseni pois Joselininniemen teatterialueelta. Pelkästään se, että Pyynikin kesäteatteri viettää tänä vuonna seitsenkymppisiään, olisi liian pateettinen motivointi järkäleen esille kaivamiseen. Eli mitä uutta Antti Mikkolan ohjaama toteutus tuo verrattuna Väinö Linnan romaanin aiempiin dramatisointeihin, joita Pyynikilläkin on nähty kahdesti aiemmin. Edvin Laineen ohjaus ja sovitus pyöri upouuden pyörivän katsomon edessä vuodesta 1961 läpi kaikkien 60-luvun kesien, Kalle Holmbergin rouhea tulkinta kesän 1997

No, ainakin tämä tuore tulkinta tuo mielestäni sodan koskettamien surun käsinkosketeltavammaksi kuin ehkä yhdessäkään aiemmin näkemissäni elokuva- tai teatteriversioissa.

TEATTERI

Pyynikin kesäteatteri, Tampere

Väinö Linna: Tuntematon sotilas Ohjaus Antti Mikkola – Dramatisointi Sami Keski-Vähälä – Lavastus Kimmo Sirén – Äänisuunnittelu Sami Silén – Puvustus Jaana Aro – Naamiointi Riina Vänttinen – Rooleissa mm. Verneri Lilja, Jussi-Pekka Parviainen, Antti Tiensuu, Tommi Raitolehto, Konsta Laakso, Paavo Kinnunen, Pyry Kähkönen, Kai Vaine, Aimo Räsänen, Kasperi Kola, Jyrki Mänttäri

PÄÄLLIMMÄISENÄ PYYNIKIN esityksestä jää kuitenkin mieleen sen uupumaton liike-energia. Oliko niin, että pojat – sallinette pojittelun, sillä sellaisiahan nämä heidän esittämänsä sotilashahmot melkein olivat jatkosodan melskeisiin joutuessaan, ja sellaisina roolihahmot kollektiivina toisiaan kutsuvat – pistivät viime tiistain koleassa sadekelissä vielä yhden pykälän tempoa lisää lämpimänä pysyäkseen? Oli miten oli, pitelemätön porukka Pyynikin rapaiseĺla näyttämökentällä Kimmo Sirénin luomassa (ja juuri sateella vaarallisen liukkaan näköisessä) viistolavastuksessa, puiston pensaistoissa ja Pyhäjärveen laskeutuvalla rinteellä ryömi, ryntäili ja raahusti.

On hämmästyttävää, millaista joukkovoimaa Mikkola on saanut porukastaan irti, sillä hän on toteuttanut koko suuren sotaeepoksen 26 näyttelijällä, joista keskeiset puheroolit hoitelevaan ydinjoukkoon kuluu vain 11; muissa tehtävissä uurastaa muun muassa Nokian Etunäyttämön harrastajanäyttelijöitä. Vertailun vuoksi todettakoon, että Laineen Pyynikki-versiossa mukana oli kolmisenkymmentä ammattinäyttelijää ja 70 avustajaa, Holmbergin ensemblessä oli samaten 30 ammattinäyttelijää.

Juuri nokialaisvahvistusten avulla isoista hyökkäyskohtauksista, niin suomalaisten kuin venäläisten tekemistä, saadaan vaikuttavia, kun miehet kaatuvat ja nousevat heti uudeksi rivistoksi vyörymään kohti maaliaan. Näin esimerkiksi Rokan suorittamasta kuuluisasta 52 viholaisen lahtausoperaatiosta tulee näyttämöolosuhteissa poikkeuksellisen uskottava.

SAMI KESKI-VÄHÄLÄN käsikirjoitus ja Mikkolan ohjaus painottuvat monia aikaisempia Tuntematon-toteutuksia vahvemmin juuri joukkoihin. Rokka, Hietanen, Koskela ja Kariluoto ovat yleensä henkilöitä, joita sovittajat ja ohjaajat ovat tavanneet nostaa ikään kuin päärooleihin, mutta Pyynikillä työnjako tuntuu tasaisemmalta. Yhdessä tähän kuseen on jouduttu, ja yhdessä siitä on läpi mentävä, voisi olla tämän konekiväärikomppanian motto.

Toki railo niin sanotun suorittavan portaan ja heidän käskyttäjiensä välillä osoitetaan aika isoksi. Luutnantti Lammiosta soturit toteavat nytkin, että jos ei luoti osu tuohon edestä niin sitten takaa. Majuri Sarastie on lunkimpi tapaus niin kuin on ollut dramatisoinneissa aina Laineen filmiversion ja Tauno Palon päivistä lähtien. Esimerkiksi Pyynikin 60-luvun versiossa roolissa nähtiin leppoisten hahmojen mies Reino Kalliolahti ja Holmbergin ohjauksessa aina joviaaliutta huokuva Pertti Sveholm. Aimo Räsänen on Mikkolan ensemblen vanhimpana itseoikeutettu ja erittäin sopiva tähän korkeimman upseerin tehtävään. Keski-Vähälä on myös vähän laajentanut roolihahmon urakkaa, sillä Sarastie saa kertoa romaanin ”tilannekatsauksia” sodan kulusta ja myös Linnan kriittisiä näkemyksiä sodan mielekkyydestä noin ylipäätään. Ne istuvat tähän tulkintaan, jonka sodanvastaisuudesta ei tässä uusmilitarismin ajassa tarvinne vääntää samalla tavalla kättä kuin kuten joidenkin muiden tuotantojen tai aikoinaan jopa itse romaanin kohdalla.

Väräyttävää Mikkolan roolituksessa on myös se, että kokenut TTT-näyttelijä Jyrki Mänttäri on saanut tehtäväkseen esittää upseerikunnan kahta ääripäätä, pidettyä ja arvostettua kapteeni Kaarnaa ja fanaattita sotahullua, inhotun eversti Karjulaa. Kun Mänttäri vielä rellestää Petroskoin haltuunoton yhteydessä kännisenä kapteeni Usko-Antero Lautsalona, jota harvemmin missään dramatisoinneissa on tavattu, on yhdellä näyttelijällä upseerikirjoa kerrakseen.

En lähde nyt käymään läpi näytelmän miehitystä rooli roolilta, sillä paikkansa täyttävät täysin jokainen kuten jo tarinaan kuuluu. Pari erityisesti mieleeni jäänyttä hahmoa pitää silti huomioida. Ensiksi ”ylen sankia priha”, Vanhala, joka tässäkin versiossa on se hihittelevä, kaikesta pilaa tekevä narri, mutta myös taistelija loppuun asti. Ja hänhän on niitä harvoja, jotka selviävät melskeestä hengissä ns. päätyyn asti. Jänniä viboja Kasperi Kolan sydämelliseen roolityöhän tuo se, että hänellä on taustaa klovnerian tekemisessä, ja toisaalta se, että hän on keskeisessä alokas Korhosen roolissa juuri nyt tv-kakkosella pyörivässä inttiaiheisessa nuorisosarjassa Tupa 13.

Vähän jyrkemmän kaksijakoisuuden kautta katsoin Pyynikin Rahikaista. En ole koskaan oikein tykännyt tästä ruumiita ryöstelevästä ja Petroskoissa paritukseen valmiista sodan jokapaikan bisnesmiehestä, mutta Konsta Laakson näyttelemänä hahmosta tulee helpommin nieltävä, aika sympaattinen jopa. Se kaksoivalotus tulee nyt siitä, että viimeksi näin Laakson näyttämöllä puolitoista vuotta sitten Tampereen Teatterin upeassa draamassa Vieras eli Julmurin suviyö. Siinä hän oli tuo Suomessa pyörähtävä kesävieras eli Gestapo-pomo Heinrich Himmler. Asevelijiähen he, tavallaan, Rahikainen ja Himmler. Rahikainen, ”niin kiero mies, ettei luotikaan satu”, selvisi sodasta naarnuitta. Himmler onneksi ei.

Ja se piti vielä sanoa, että Paavo Kinnunen on ihan mahtava Lahtinen. Tämä mies ei nyt purnaa purnaamisen ilosta vaan asiasta. Siitä, että ennen pitkää sota kuluttaa sotijansa sietokyvyn loppuun.

LOPPUUN KULUNEITA miehiä Pyynikin esityksen viimeisissä kohtauksissa nähdäänkin kasapäin. Kariluodon viimeiset sanat toistuvat: ”Nyt ei enää… nyt se loppui.”

Kuten Sami Keski-Vähälän koko käsikirjoitus ylipäätäänkin, esityksen loppuvaiheet on leikattu erityisen tehokkaaksi. Sarastie, Hietanen, Kariluoto ja Koskela kaatuvat miltei kuin yhdessä kohtauksessa. Ja Hietasta lukuun ottamatta varsin eleettömästi.

Pyynikillä ei nähdä perääntymisvaiheen loppuvaiheiden kaoottista karkua, vaan vihollisen ylivoima todentuu hiljentäen. Finaalin näyttämökuvissa näemme paikoilleen jähmettyneitä sotilaita – nääntyneitä, kärsineitä, kuolleita.

Katsomo kääntyy pienen matkaa rantaan päin ja näemme ryhmän hiljaisia naisia surupuvuissa, rinnuksessaan mustanauhaiset sururistit.

Vielä yksi katsomon käännös: korokkeet, jotka olemme aiemmin nähneet ties minä upseerikorsuina ja Marskin synttärijuhlien näyttämönä, on nyt seppeloity sankarihaudoiksi. Tämä on se suru, jonkalaista Tuntemattoman sotilaan esityksissä ei ole ennen koettu.

Vihonviimeinen kuva: tuntematon sotilas tyhjentyneellä taistelutantereella. Ääninauhalta kuuluu esitystä varten haastatellun 101-vuotiaan sotaveteraani Aimo Reinikaisen muistoja sodasta. Jos olisimme tavallisessa teatterissa tässä kohtaa valot hiljaa himmenisivät. Pyynikin sadeillan harmaus pysyy.

Tällaisen päätöksen jälkeen ei puhuta ”raivoisista aplodeista”. Ne ovat nyt kunnioittavat, sekä kolmisen tuntia rypeneille näyttelijöille että Aimo Reinikaiselle.

