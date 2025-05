Tehyssä raivostuttiin poliisin päätöksestä – ”Tämä ei jää tähän”

Rytkönen kuvaa tiedotteessa päätöstä ”suureksi pettymykseksi Tehyn jäsenille, joita epäasiallisesti valmisteltu ja työtaisteluja murtava lakimuutos koskee”.

Tehyn tekemään rikosilmoitukseen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiesten toiminnasta yhtyi yli 10 000 jäsentä.

Puheenjohtajan tulkinnan mukaan poliisin päätös tarkoittaa, ettei virkamiehillä olisi mitään vastuuta, eikä näiden tarvitsisi noudattaa lakeja tai sääntelyä.

– Jos asia on kuten poliisi väittää, meidän pitää käydä laajempi yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miten estetään täysin epäasiallinen lainvalmistelu ja luisuminen Unkarin tielle. On syytä kysyä, tunteeko poliisi Suomen lainsäädäntöä, ja mikä on hoitajien oikeusturva tässä niin sanotussa oikeusvaltiossa, Rytkönen lataa tiedotteessa.