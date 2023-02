Teknologian ja kemian palkkasolmut aukesivat – Teollisuusliiton hallitus hyväksyi neuvottelutulokset

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt sunnuntaina Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen. Sopimus on käynnissä olevan työmarkkinakierroksen kannalta merkittävä päänavaus, jonka uskotaan viitoittavan palkankorotustasoa muillekin aloille. Simo Alastalo Demokraatti

Liitot pääsivät sopimuksen tekstikysymyksistä sopuun jo ennen joulua. Hankalin vääntö käytiin ennätysinflaation vaikeuttamissa palkkaneuvotteluissa.

Kaksivuotisen sopimuksen yleiskorotus tälle vuodelle on 3,5 prosenttia ja vuodelle 2024 2 prosenttia. Paikallisen erän suuruus ensi vuodelle on 0,5 prosenttia. Sopimus sisältää myös 400 euron kertaerän. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7 prosenttia.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää ratkaisua kohtuullisena. Palkankorotukset ovat Aallon mukaan suurimmat viiteentoista vuoteen.

– Tällä sopimuksella ei saada menetettyä ostovoimaa vielä takaisin, mutta se katkaisee köyhtymisen kierteen ja luo näkymän ansiotason vahvistumiselle, Aalto sanoo.

Nyt hyväksytty sopimus on parempi kuin valtakunnansovittelijan aikaisempi sovintoehdotus. Palkat nousevat nyt kaikilla työntekijöillä 6,5 prosenttia ja lisäksi päälle maksetaan 0,5 prosentin paikallinen erä. Sovintoehdotuksessa kaikkia työntekijöitä koskeva korotus olisi ollut 5,2 prosenttia.

SOVUN myötä peruuntuvat myös Teollisuusliiton ilmoittamat lakot. Kolmipäiväisiä työnseisauksia oli luvassa 8.-10. ja 15.-17. helmikuuta. Ensimmäinen lakko nähtiin jo kuluneella viikolla.

Teknologiateollisuuden työnantajien hallinto käsitteli asiaa jo lauantaina. Sopimuksen piirissä on noin 90 000 työntekijää.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi sunnuntaina iltapäivällä myös kemianteollisuuden neuvottelutuloksen.

Yleiskorotus tälle vuodelle on kemianteollisuudessa 2,2 ja ensi vuodelle 3,3 prosenttia. Paikallinen erä ensi vuodelle on 0,2 prosenttia. Kertaerän suuruus on 800 euroa. Myös kemianteollisuuden sopimuksen kustannusvaikutus on Teollisuusliiton mukaan yhteensä 7 prosenttia.

Kemianteollisuuden sopimuksen piirissä työskentelee noin 13 000 työntekijää.

Riku Aallon mukaan kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijät saavat Teollisuusliiton sopimuksien myötä 2,6 prosentin lisäkorotuksen sopimuksiinsa sisältyvän korotusautomaatin ansiosta. Aallon mukaan korotus tulee maksamaan julkiselle taloudelle 600 miljoonaa euroa lisää kahden vuoden aikana. Aallon mukaan kunta-alan sopimus on ollut koko ajan neuvotteluissa taustalla.

– Olemme tehneet tämän sopimuksen omista lähtökohdistamme, Aalto vakuutti.