Teknologiateollisuudessa alkaa viimeinen puristus – Riku Aalto odottaa sovun löytyvän, mutta ”ei hinnalla millä hyvänsä”

– Mutta ei hinnalla millä hyvänsä vaan meillä on omat tavoitteemme, jotka olemme pöytään vieneet. Täytyy sanoa, että tekstikysymyksissä olemme edenneet kohtuullisen mukavasti. Mutta kovimmat kysymykset, jotka liittyvät palkankorotuksen tasoon ja sopimuskausiin, ovat vielä neuvottelun kohteena, hän arvioi tilannetta Demokraatille Teollisuusliiton valtuuston syyskokouksessa.

Puheessaan Aalto totesi, että ”jos tulosta ei synny, sitten mietitään mahdollisia järjestöllisiä toimia”.

– Aina ensimmäisenä ihmiset ajattelevat työtaisteluja tai lakkoja, jotka ovat tietysti aina keinovalikoimassa. Mutta on muitakin tapoja edistää neuvotteluja. Mutta toivomme, että löydämme hyvässä sovussa työnantajayhdistyksen kanssa neuvottelutuloksen ennen marraskuun loppua, ettei edes tarvitsisi pohtia näitä keinoja.

Työnantajapuoli on kyseenalaistanut työehtojen jälkisuojan. Aalto kertoi, että valitettavasti Teollisuusliitolla on jo nyt tiedossa yrityksiä, joissa on henkilöstölle ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen heikennyksistä 1.12. alkaen. Aallon viesti näille yrityksille oli, että ”perästä kuuluu”.