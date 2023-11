Tekoälyn sotilaallisesta käytöstä poliittinen julistus – Suomi liittyi mukaan

Suomi on liittynyt tekoälyn vastuullista sotilaallista käyttöä koskevaan poliittiseen julistukseen. Yhdysvaltojen johdolla valmisteltu julistus julkaistiin maanantaina New Yorkissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan tekoälyn nopea kehittyminen sotilasteknologiassa on luonut tarpeen sääntelyn aikaansaamiselle.

– Tekoäly ja sen mahdollistama koneautonomia ovat tulleet yhä tärkeämmiksi paitsi varsinaisissa asejärjestelmissä, myös esimerkiksi tilannekuvan tuottamisessa, suunnittelussa ja logistiikassa.

Häkkäsen mukaan tekoälyn sotilaallisessa käytössä olennaista on sen hyödyntäminen moraalisesti, eettisesti ja juridisesti oikein. Tekoälyyn nojautuvat järjestelmät on suunniteltava ja testattava oikein suhteessa tehtäväänsä, minkä lisäksi niiden käyttö on vastuutettava ja rajoitettava selkeän komentoketjun mukaisesti.

- Osallistuvat valtiot sitoutuvat kymmeneen periaatteeseen, joilla edistetään vastuullisuutta ja turvallisuutta tekoälyn ja autonomisten toimintojen sotilaallisessa kehittämisessä ja käytössä. Ne korostavat kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden noudattamista, hän toteaa puolustusministeriön tiedotteessa.

KYSEESSÄ on poliittinen sitoumus, joka ei luo julistukseen liittyneille uusia oikeudellisia velvoitteita.

Häkkäsen mukaan tekoälyn sotilaalliseen käyttöön liittyy eettisten kysymysten lisäksi myös puolustusteollisia ja kauppapoliittisia mahdollisuuksia, sillä tekoälyn ja koneautonomian osaamispohja on Suomessa vahva.

- Tekoälyn ja autonomisten asejärjestelmien sääntelyn avulla kehitämme omaa puolustuskykyämme yhdessä liittolaistemme kanssa.