Teollisuusliiton Riku Aalto pyrkii politiikkaan – miksi ay-johtaja haluaa Vantaan valtuustoon?

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto lähtee SDP:n kuntavaaliehdokkaaksi Vantaalla, ensikertalaisena kotikaupungissaan. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Aalto kertoo, että häntä on pyydetty ehdokkaaksi erilaisiin vaaleihin aiemminkin, mutta ehdokkuus ei ole sopinut niihin hetkiin. Nyt aika tuntui oikealta. Aallon mukaan kuntavaaleissa on myös yleispoliittinen vire, joten ehdolle lähtöön vaikutti Vantaan asioihin vaikuttamisen lisäksi myös maan hallituksen politiikan väärä suunta.

– Haluan omalta osaltani olla mukana tukemassa sitä muutosta, mikä mielestäni suomalaiseen politiikkaan tarvitaan myös valtakunnan tasolla, Aalto kiteyttää Demokraatille.

Aalto huomauttaa, että Teollisuusliitto kannustaa omia jäseniään asettumaan ehdolle kuntavaaleihin. Teollisuusliittolaisten ehdokkuus on Aallon mukaan tärkeää – puolueesta riippumatta – jotta teollisuuden ja yksityisen sektorin näkemystä saadaan enemmän myös kuntapolitiikkaan.

– Ajattelen, että esimerkillä pitää omaa organisaatiota johtaa, ja myös sen takia lähdin mukaan näihin vaaleihin.

TÄRKEÄ motiivi ehdolle lähtemiseen Aallolla on myös auttaa demareita saamaan mahdollisimman hyvän vaalituloksen.

– Henkilökohtainen äänimäärä on toissijainen asia. Puolueen näkökulmasta on tärkeää, että SDP menestyy näissä vaaleissa.

Kiinnostusta kuntapolitiikkaan Aallolla on ollut jo opiskeluaikanaan – hän on opiskellut kunnallispolitiikkaa ja -taloutta aikoinaan Tampereen yliopistossa.

Aalto ei ole ainoa SDP:n riveissä kuntavaaleihin lähtevä ammattiliiton puheenjohtaja.

Ehdokaslistoilla ovat lisäksi ainakin Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen, jotka ovat ehdolla Espoossa. Vihdissä SDP:n listalta löytyy Posti- ja logistiikka-alan unioni Paun puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Entisistä puheenjohtajista ehdolla ovat ainakin Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n Päivi Niemi-Laine ja Suomen perus- ja lähihoitajaliitto Superin Silja Paavola, molemmat SDP:n listalla Helsingissä.

AALTO on ollut vantaalainen kolmekymmentä vuotta. Kuntapolitiikassa hän haluaa vaikuttaa siihen, millaisena asuinpaikkana Vantaa säilyy.

– Hyvä ja turvallinen arki on sitä, että voi luottaa palveluiden pelaavan, kaduilla voi kulkea rauhassa ja heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta. Se on myös sitä, että omassa kotikunnassa on selkeä ja vahva visio siitä, miten kuntaa kehitetään ja kasvatetaan varmistaen elinvoima myös tulevaisuutta varten. Usko tulevaisuuteen luo uskoa myös tähän päivään, Aalto luetteli Vantaan SDP:n tiedotteessa.

Aalto haluaa, että Vantaa olisi elinvoimainen kaupunki, jossa olisi yrityksiä ja työpaikkoja.

Hän nostaa yksittäisenä itselleen tärkeänä asiana esiin kunnille vuodenvaihteessa siirtyneiden työllisyyspalveluiden toimivuuden merkityksen.

– Oman siviilityöni näkökulmasta on tärkeää, että työllisyyspalvelut onnistuvat hyvin, jotta ihmiset saisivat nopeasti uutta työtä siinä tilanteessa, jos työttömyys kohtaa.

– Työn tekeminen on kuitenkin parasta sosiaaliturvaa siinä mielessä, että mitä enemmän ihmisiä on töissä, sen parempi. Se on parempi paitsi ihmiselle itselleen mutta myös yhteiskunnalle – työllä ja toimeliaisuudella on kuitenkin suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin, Aalto sanoo.

TEOLLISUUSLIITTO on Suomen suurin ammattiliitto. Miten kuntapolitiikan saisi yhdistettyä liittojohtajan arkeen?

– Kyllä se varmasti haastavaa on. Ison liiton puheenjohtajana on isoista asioista vastuussa. Aikataulut ovat tietysti tiukkoja, mutta siitä huolimatta uskon, että pystyn yhdistämään nämä kaksi sillä tavalla, että kykenen riittävällä tavalla osallistumaan kuntapolitiikkaan, Aalto vastaa ja toppuuttelee heti perään:

– Tässä täytyy nyt vaalitkin käydä ensin. En ole aikaisemmin Vantaalla ollut ehdokkaana, niin on tietysti hyvin vaikea arvioida, minkälaista vaalitulosta on kaiken kaikkiaan odotettavissa. Kuntalaiset päättävät tietysti sen, että ketä he äänestävät. Katsotaan sitten vaalien jälkeen, että minkälaista mandaattia saa – jos saa lainkaan.

Kiinnostaako suomalaisen politiikan suunnanmuutos siinä määrin, että mielessä olisivat jo eduskuntavaalitkin?

– Teollisuusliiton puheenjohtajana on varmasti ihan riittävästi töitä, että eduskuntavaalit eivät ole mielessä tässä kohtaa. Mennään nyt nämä kuntavaalit ja katsotaan, miten aika riittää kunta-asioiden hoitamiseen, jos vaalissa kannatusta löytyy. En ole ajatellut niin pitkälle, että tässä jotakin poliittista uraa lähtisin tekemään.