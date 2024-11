Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen – “Kyse on kokonaisuudesta”

Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Demokraatti Demokraatti

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työehtosopimusneuvottelut eivät ole juurikaan edenneet kahdessa kuukaudessa.

– On käynyt selväksi, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin Tämän vuoksi olemme jättäneet tänään ensimmäisen lakkovaroituksen työnantajalle, Aalto toteaa Teollisuusliiton tiedotteessa.

Aalto korostaa, ettei lakkovaroituksen jättämisessä ole kyse ainoastaan erimielisyydestä palkkaratkaisun suhteen.

– Kyse on kokonaisuudesta, ei ainoastaan palkkaratkaisusta. Neuvottelut polkivat paikallaan jo ennen palkankorotustavoitteen ilmoittamista.

TEOLLISUUSLIITTO tavoittelee työehtosopimusneuvotteluista kaksivuotista palkkaratkaisua, jossa ensimmäisenä vuonna palkat nousisivat 6 prosenttia, ja toisena vuonna 4 prosenttia. Palkankorotuksilla tavoitellaan liiton mukaan ostovoiman vahvistamista tilanteessa, jossa palkansaajien ostovoima on heikentynyt viime vuosina jyrkästi.

– Julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että palkankorotustavoitteen tasossa olisi kyse jonkinlaisesta kostosta maan hallituksen tekemien työelämäheikennysten vuoksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Palkankorotustavoite on asetettu siltä pohjalta, että se vahvistaisi työntekijöiden ostovoimaa. Syksyn aikana olemme sopineet jo lukuisia yrityskohtaisia työehtosopimuksia, joiden kustannusvaikutus on lähellä ilmoittamaamme palkankorotustavoitetta, Aalto sanoo.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus päättyy 30.marraskuuta. Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset järjestetään tiistaina 3. joulukuuta.

LAKKOVAROITUS koskee 13 yritystä ja yhteensä 25 toimipaikkaa. Tarkemmat tiedot lakkovaroituksen piirissä olevista toimipaikoista ja yrityksistä löytyvät täältä.

Aallon mukaan Teollisuusliitolla on valmius myös laajempiin työtaistelutoimenpiteisiin.

Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.