Teollisuusliitto: Öljynjalostus seis, muitakin raskaan teollisuuden lakkoja tulossa

Teollisuusliitto aikoo pysäyttää helmikuussa lakolla väliaikaisesti muun muassa Nesteen öljynjalostuksen.

Liiton mukaan kaksipäiväiset työnseisaukset vaikuttavat Kilpilahden ja Kokkolan lisäksi muuhunkin raskaaseen teollisuuteen eri paikkakunnilla. Lakot toteutetaan helmikuun ensimmäisinä päivinä.

– Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueiden alasajo on raskas päätös, mutta sekin on vain varoituslaukaus. Lisää ja lisää työtaistelutoimia on luvassa, ellei hallitus aloita aitoa keskustelua työelämäkysymyksistä, puheenjohtaja Riku Aalto sanoo liiton tiedotteessa.

Lista Teollisuusliiton torstaina jättämässä lakkoilmoituksessa ilmoitetuista kohteista löytyy tästä linkistä. Liitto vihjaa, että listaa voidaan vielä täydentää myöhemmin muilla samaan aikaan ajoittuvilla työnseisauksilla.

Teollisuusliitto kertoo ilmoittavansa lakoista jo nyt, että tuotantolaitokset saadaan ajettua hallitusti alas. Öljyteollisuudessa se vie aikaa useamman viikon verran.

Lakkoon menee noin 2000 Teollisuusliiton jäsentä, mutta kohteissa on yhteensä seitsemisen tuhatta työntekijää.

Työnseisaus ei koske hätä- tai pelastustöitä alueella.

LIITON mielestä hallitus aikoo heikentää kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja leikata työttömyysturvaa epäoikeudenmukaisesti.

Pyynnöistä huolimatta hallituksen työelämäuudistuksiin ei ole saatu aitoa kolmikantaista valmistelua, liitto syyttää.

Edellisen kerran ay-liike järjesti hallituksen toimia vastustavan työnseisauspäivän 14. joulukuuta.