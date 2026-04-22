Teollisuusliitto tuohtui Tornatorin metsurien ulkoistamisesta: ”Ahneutta ja ammattikunnan alasajoa”

Teollisuusliitto paheksuu metsäyhtiö Tornatorin päätöstä ulkoistaa loputkin metsurityönsä sopimusyrittäjille. Liitto varoittaa, että kehitys johtaa halpatyövoiman käytön lisääntymiseen ja kotimaisten ammattimetsurien ahdinkoon. Demokraatti

Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator kertoi viime kuussa haluavansa siirtyä kokonaan ostopalvelusopimuksiin, ja käynnisti muutosneuvottelut nykyisten 25:n metsuritehtävänsä lopettamisesta. Nyt neuvottelut ovat Teollisuusliiton mukaan päättyneet, ja yhtiö luopuu omista metsureistaan.

Muutos ei ole yhtiötasolla iso, sillä jo nyt valtaosa Tornatorin metsänhoitotöistä eri puolilla Suomea teetetään ostopalveluina. Silti Teollisuusliiton mielestä kyse on huolestuttavasta ilmiöstä: kaikista metsäalan pakkoulkoistuksista seuraa väistämättä työehtojen heikentämistä ja hyväksikäytön riskiä.

– Tornatorin ratkaisu on tietoinen valinta siirtää metsurityö halvemman ja valitettavan usein osaamattoman ulkomaisen työvoiman varaan, liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo tiedotteessa.

VIIME VUOSINA on arvioitu, että jopa puolet Suomessa kausitöissä olevista metsureista voi tulla ulkomailta, osin vajavaisilla taidoilla.

Alihankkijaketjujen värväämät kouluttamattomat metsurit työskentelevät työmailla, joissa työolot ja työturvallisuus voivat olla mitä sattuu ja perehdytys työhön puutteellista. Osalla tulijoista ei ole edes aiempaa kokemusta suomalaisissa havumetsissä työskentelystä.

– Metsänhoidonkin työnlaatu kärsii väistämättä, jos töitä teetetään pelkän halvimman hinnan tarjoajilla. Työsuojelukaan ei toteudu siten miten pitäisi – tästä on paljon karmeita esimerkkejä viime vuosilta, Lehtonen sanoo Demokraatille.

Hänen mielestään Tornatorin nyt tekemä ratkaisu kertoo lyhytnäköisyydestä ja ahneudesta.

– Kotimaisten metsurien koko ammattikuntaa ajetaan alas pala kerrallaan, hän moittii.

Teollisuusliiton mielestä perinteisen suomalaisen metsuriosaamisen katoaminen heikentää sekä alueellista työllisyyttä että metsien kestävää käyttöä.