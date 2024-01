Terapeuttivillenä tunnettu kansanedustaja Ville Merinen: ”Tiktok pitäisi kieltää” – näin kommentoivat Sofia Virta, Mauri Peltokangas ja Matti Vanhanen

Suojelupoliisi varoitti tänään Ylellä, että Tiktokin käyttäjien tietoja vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille. Terepeuttivillenä tunnettu SDP:n kansanedustaja Ville Merinen sanookin Demokraatille, että Tiktok pitäisi kieltää.

Merinen sanoo pohtineensa Tiktokin tilannetta paljon viimeisen vuoden aikana.

– Kyllä, nykyisellään Tiktok pitäisi kieltää, Merinen vastaa ensin Demokraatille.

EU:ssa?

– Vaikka EU:ssa. Jenkeillä on käynnissä samanlainen pohdinta.

– Jos se on tuollainen, että se vaikuttaa negatiivisesti meidän nuoriin monella eri tavalla mielenterveydellisesti, ja varsinkin jos se on vielä tällainen tietoturva-ase, niin eihän siinä ole mitään järkeä, että se toimii täällä.

MERISEN näkemys voi kuulostaa yllättävältä. Merinen on kenties tunnetuin Tiktokia käyttävä kansanedustaja, ainakin seuratuin lähes 136 000 seuraajalla. Merinen liittyi palveluun noin 2,5 sitten, ja hänestä tuli välittömästi nuorison suosikki. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja psykoterapeutti.

Tiktokin ongelmista on toki puhuttu aiemminkin, mutta viime päivinä keskustelu on vironnut uusille kierroksille. Asiantuntijat ovat esittäneet omia varoituksiaan ja kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla Tiktokin kieltämistä EU:ssa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto ilmoitti jo 2020 lopettaneensa Tiktokin käyttämisen.

Ja tänään siis supo kommentoi Ylelle, että Tiktok kerää poikkeuksellisen paljon tietoa mobiililaitteesta ja sen käyttäjästä ja että nämä tiedot saattavat vuotaa vääriin käsiin.

– Emme ota kantaa todennäköisyyteen, että suomalaisten käyttäjien tietoja menee Kiinan tiedusteluviranomaisille, mutta korostamme, että se on mahdollista, Suojelupoliisista sanotaan.

MERINEN myöntää, ettei ratkaisun löytyminen ole yksinkertaista.

– Tiktok on nuorten alusta, ja monet eivät katso muuta somea kuin sitä ja Snapchatiä. Jos minä lähden sieltä pois sen takia, että siitä keskustellaan, sitten sinne ei enää tule Terapeuttivillen mielenterveyssisältöä. Äärimateriaali kasvaa koko ajan. Jos me livistämme pois ennen kuin alusta on kokonaan kielletty, sitten äärimateriaali vain kasvaa.

Merinen huomauttaa, että jopa presidenttiehdokkaista lähes kaikki ovat Tiktokissa.

– Ymmärrän sen. Ei nuoria tavoita millään muulla alustalla samalla lailla.

Iso kysymys Merisen mukaan on, mitä Tiktokille tehdään ennen kuin se on kokonaan kielletty. Hän on sanonut jo aiemmin, että somejättien sovelluksiin pitäisi myös kuulua suosituksia. Ongelmallisia tai jopa vaarallisia somekanavia on muitakin, ei vain Tiktok.

– Jos se poistetaan, kyllä muillekin alustoille on tehtävä valtavia muutoksia. Nehän ovat ihan täynnä sellaisia ominaisuuksia, joiden tehtävä on pelkästään saada pysymään kännykällä mahdollisimman pitkään.

KUN Meriseltä kysyy, onko hän sitten harkinnut Tiktokista lähtemistä, hän vastaa:

– Olen todellakin, todellakin.

Merinen sanoo suoraan, että jos Tiktok poistuisi kokonaan, hän ei jäisi sitä kaipaamaan.

Kynnys lähteä nyt ei ole hänen mukaansa korkea siksi, että hänellä on paljon seuraajia. Merinen on suosittu muissakin palveluissa.

Kynnys on korkea nimenomaan siksi, että häneltä apua saavat nuoret jäisivät ilman sitä tukea, jota Merinen kokee voivansa antaa.

– Lähden heti, kun se kielletään tai tulee jokin yleisempi linja, mutta niin kauan kuin nuoret voivat olla siellä, minusta tuntuu kuin hylkäisin nuorisotalon ohjaajan paikan kesken työpäivän.

Eduskunta on kieltänyt Tiktokin virkamiehiltä, mutta kansanedustajien ohjeistus on lievempi. Suositus on, etteivät kansanedustajat käyttäisi Tiktokia eduskunnan laitteilla.

– En missään nimessä panisi sitä työpuhelimeen. Minulla on tällainen erillinen somepuhelin.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta on Tiktokissa yksi näkyvimmistä suomalaispoliitikoista. Supon näkemykset Tiktokiin liittyvistä tietoturvariskeistä eivät tule hänelle uutisena.

– Toivon, ettei tämä ole yllättävä tieto kenellekään päättäjistä, jotka ovat Tiktokia käyttäneet. Uskon, että jokaiselle poliitikolle on selvää millainen toimija Kiina on ja minkälaisia riskejä sovellukseen liittyy.

Virta kertoo olevansa huolissaan paitsi Tiktokin Kiina-yhteyksistä myös niin ikään julkisuudessa esillä olleista alustan vaikutuksista lasten ja nuorten mielenterveyteen.

– Toivottavasti vanhemmat käyvät keskustelua lasten ja nuorten kanssa siitä, mihin sovelluksessa voi törmätä ja miten sitä kannattaa käyttää.

Virta pitää sovellusta monin tavoin hyvin kyseenalaisena. Omasta tietoturvastaan Virta on jo pidempään huolehtinut käyttämällä Tiktokia erillisellä puhelimella.

– Se ei ole työpuhelin eikä myöskään muussa käytössä toimiva puhelin.

Virta kertoo pitäneensä lukuisissa haastatteluissa esillä päättäjien vastuuta siitä, millaista sisältöä he Tiktokiin tuottavat.

– Yleisö on siellä hyvin nuorta. En koe, että kaikki päättäjät olisivat tätä kovin vahvasti kunnioittaneet. Siellä on puhuttu muista puolueista aika rajustikin, käytetty kyseenalaista kieltä ja levitetty yksipuolista viestiä.

TIKTOKISTA pois lähteminen ei Virran mukaan ole poliitikoille yksinkertainen asia. Vain päättäjiä koskeva kielto jättäisi kansalaiset alustalle ilman mahdollisuutta vuorovaikutukseen poliitikkojen kanssa.

Kuvaavaa on, että Tiktokissa kampanjoivat parhaillaan myös kaikki kyselyitä johtavat presidenttiehdokkaat.

– EU-tason kielto olisi ideaalitilanteessa erinomainen, jos se olisi järkevällä tavalla mahdollista. Tästä on monesti käyty keskustelua eduskunnan kuppilassa.

Virta pelkää, että maltillisemmilla rajoituksilla ei saataisi aikaiseksi toivottuja vaikutuksia.

– Jos rajoitukset jäävät kiinni vapaaehtoisuudesta, on uhkana, että poliittiset viestit alustalla entisestään yksipuolistuvat.

Virta kertoo tavanneensa viime kaudella myös Tiktokin Euroopan johtoa. Tapaaminen liittyi hänen tilinsä poistamiseen.

Tili saatiin palautettua mutta aluksi hän ei tiennyt syytä sen poistamiseen. Myöhemmin syyksi osoittautui Virran tekemä yhdysvaltalaisnaisten aborttioikeutta tukeva video.

– Palauttaminen oli hyvin vaikeaa. Asiakaspalvelun kautta minuun oli lopulta yhteydessä Tiktokin Pohjois-Euroopan yhteiskuntasuhdejohtaja. Hän selitti, ettei kyse ole ihmisoikeusnäkemyksistä. Tapaaminen oli hyvin lyhyt. Se oli aika perinteinen lobbaritapaaminen.

Koetko, että perustelut olivat vakuuttavat eikä tilisi poistaminen liittynyt aborttikannanottoon?

– Suhtaudun aina aika skeptisesti, kun puhutaan somealustasta, jonka omistaa kiinalainen yritys. Mutta uskon, että siinä oli kyse enemmänkin siitä, että tilini oli ilmiannettu niin monta kertaa sen videon takia, mikä kertoo ehkä aika konservatiivisista voimista, jotka sovellusta kansainvälisesti käyttävät.

– En ollut silloin puoluejohtaja enkä missään isossa tehtävässä kuten ministerinä. Olisivatko he reagoineet rivikansanedustajan yksittäiseen videoon? En tiedä.

ENTINEN pääministeri ja puhemies sekä entinen kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) toteaa, ettei ollut edustajana ollessaan Tiktokissa eikä hän suositellut somesovellusta puhemiehenä muillekaan kansanedustajille eduskunnan puhelimilla käytettäväksi. Käytännössä tietoturvakysymykset askarruttivat.

Eduskunnan jättämisen jälkeen Vanhanen on alkanut tiktokata.

– Eläkkeellä ei ole enää mitään pääsyä mihinkään arkaluonteisiin tietoihin niin eikä tällaisia asioita tarvitse huolehtia. Mutta en suosittele sitä kansanedustajille edelleenkään.

Vanhanen pohtii, ettei julkisuudessa ole ollut täsmällisiä näyttöjä siitä, että Tiktokin tietoja mahdollisesti valuisi tiedusteluviranomaisille.

Suojelupoliisi on kertonut Ylelle pitävänsä kuitenkin mahdollisena, että Tiktokin käyttäjien tietoja vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille.

Toisaalta Vanhanen sanoo myös, että suomalaiset viranomaiset eivät ole olleet missään vaiheessa kovin innostuneita Tiktokista. Niinpä esimerkiksi eduskunnassa Tiktok on Ylen mukaan kielletty eduskunnan laiteilla virkamiehiltä, kansanedustajien avustajilta ja ryhmäkanslioiden henkilöstöltä, mutta ei kuitenkaan kansanedustajilta. Eduskunnassa kuitenkin suositellaan, etteivät edustajatkaan käyttäisi Tiktokia eduskunnan laitteilla.

Oletko sitä mieltä, että omilla puhelimillaan kansanedustaja voi käyttää TikTokia?

– Jos ei sotke tietoja keskenään. Tällaista kysymystä oikeastaan minulle ei kukaan esittänyt. Mutta minusta se raja oli aika selvä. Itse liityin Tiktokiin vasta eduskuntakauden jälkeen, kun ei enää ollut sitä riskiä, että muun yhteyden kautta valuisi jotain sellaista tietoa, jota tiedustelupalvelut mahdollisesti hakevat, hän vastaa.

TIKTOKIN vaikutuksia nuorten mielenterveyteen, joita on myös pohdittu julkisuudessa, Vanhanen ei lähde arvioimaan, vaan toteaa sen olevan alan ammattilaisten asia.

– Tiktokissahan on paljon samanlaista kuin Youtubessa. Paljon lyhyitä videoita, hyvin viihdyttäviä.

Vanhasen mukaan siellä on myös opettavia ja hyvin käytännönläheisiä videoita.

– Skaala on erittäin laaja.

Vanhanen kertoo itse laittavansa noin kerran kuukaudessa Tiktokiin videon, mutta keskustellut hän ei siellä ole.

– Katselen ehkä enemmän muiden videoita.

Vanhasen viimeisimmät videot liittyvät presidentinvaaleihin. Myös esimerkiksi valtiontaloutta hän on käsitellyt. Pari-kolme videota liittyy luontoharrastukseen.

– En ole tehnyt tanssivideoita, yksi semmoinen kävelyvideo kyllä on, hän heittää.

Minkätyyppisiä videoita seuraat?

– Sieltä tulee ihan sekaisin niitä. En tunne sen algoritmeja, millä tapaa se tarjoaa niitä. Ehkä se tarjoaa sitten sellaisia, joita on pysähtynyt katsomaan hieman enemmän. Huomaan, että minun kenttääni tulee paljon rakennusaiheisia, rakentamiseen ja metsätöihin liittyviä, videoita.

Kokoomuksen Sallan ehdotukseen Tiktokin kieltämisestä EU:ssa Vanhanen sanoo, ettei hänellä ollut puoleen vuoteen sellaisia viranomaistietoja, joiden perusteella hän voisi ottaa kantaa Sallan avaukseen.

– Puoltaisin sitä, että mikäli viranomaiset aidosti näkevät siinä uhan, se pitää ottaa vakavasti.

Itse aiot jatkaa Tiktotissa?

– Todennäköisesti, Vanhanen sanoo.

Hän on somessa Tiktokin lisäksi myös Facebookissa.

PERUSSUOMALAISET on vahva puolue TikTokissa. Siellä on myös puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Peltokangas. Hänellä on noin 10 000 seuraajaa.

Supon Tiktok-huolia ja somesovelluksen EU-tason kiellosta käytävästä keskustelusta Peltokangas sanoo, että hänellä ovat kulmat nousseet siitä, mikä tilanne on. Hän näkee, että ylipäänsä sosiaalisen median kanssa on syytä olla tarkkana.

Tiktokin kieltoon EU:ssa Peltokangas ei tältä istumalta osaa ottaa kantaa. Hän sanoo, ettei ole perehtynyt asiaan niin paljon. Ennen kuin on tarpeeksi tietoa, hän ei kieltoja langettaisi.

Eduskunnan puhelimella Peltokangas ei Tiktokia käytä.

Kysymykseen, onko hän luopumassa Tiktokin käytöstä, Peltokangas sanoo, että tekee päätöksen sitten, kun asiasta on käyty (julkista) keskustelua.

Perussuomalaisella puolueella on nuorisokannatusta ja paljon näkyvyttää TikTokissa. Peltokangas ei näe perussuomalaisten toiminnalle vaaraa, jos Tiktok jollain tasolla kiellettäisiin. Hän vastaa, että perussuomalaiset löytävät aina oikean sosiaalisen median kanavan.