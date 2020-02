Terminen talvi uhkaa jäädä tulematta Etelä-Suomeen – keväästä ennustetaan tavanomaista leudompaa koko maahan

Eteläisessä Suomessa terminen talvi uhkaa jäädä kokonaan tulematta. Vuodenaikaennusteen mukaan kolmen kuukauden jaksolla maaliskuusta toukokuuhun on koko Suomessa 1–2 astetta tavanomaista lämpimämpää, tosin Lapissa ero tavanomaisen on hieman pienempi.

Vuodenaikaennusteen laatii Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF).

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala kuitenkin muistuttaa, että pitkän aikavälin ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

– Keskipitkän ajan ennuste on pitänyt viime kuukausina hyvin paikkansa, kun sää on pysynyt samanlaisena. Ennustettavuus on siitä huolimatta kysymysmerkki.

Liki yhtä lämpimänä kuin nyt eteni talvi 2007–2008.

– Silloin silti saatiin lopulta eteläänkin talvi kevätpuolella pääsiäisen aikaan, Mustala vertaa.

Termisen talven katsotaan alkavan siitä, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi pakkasen puolelle.

Keskipitkän ennusteen mukaan kolme lähikuukautta ovat Suomessa hieman tavanomaista sateisempia.

Suomen järvien jäätilanne on sekin poikkeuksellinen.

Lähipäivinä Suomessa on meteorologin mukaan pakkasta päivälläkin suurimmassa osassa maata, lounaisinta Suomea lukuun ottamatta. Sunnuntaiksi on saapumassa matalapaine, joka tuo lounaan suunnasta sadealueen.

– Siitä saattaa sataa Etelä-Suomeenkin aluksi muutama sentti lunta. Sadealueen loppuosassa sade kuitenkin muuttuu etelässä vetisemmäksi, joten maan eteläosaan mahdollisesti saatava lumi voi sulaa nopeasti, Mustala ennakoi.

Sadealue ulottunee noin Oulun korkeudelle. Noilla seuduilla lumipeite saa täydennystä.

Lumiraja tuskin muuttuu Mustalan mukaan kovinkaan paljon Suomessa lähimmän viikon aikana. Lumiraja kulki perjantaina osapuilleen linjaa Savonlinna–Kuopio–Keuruu–Lohtaja. Lohtaja sijaitsee Kokkolan pohjoispuolella.

– On todella harvinaista, että syvät Etelä-Suomen järvet ovat tähän tapaan vailla jääpeitettä vielä maaliskuun taitteessa, Mustala sanoo.

