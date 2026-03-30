Työmarkkinat

30.3.2026 10:50 ・ Päivitetty: 30.3.2026 11:11

Terrafamen muutosneuvottelut ohi – luvassa irtisanomisia ja lomautuksia

Marja Luumi

Talvivaaran monimetallikaivosta Sotkamossa pyörittävän Terrafamen muutosneuvottelut ovat päättyneet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelujen lopputuloksena yhtiö varautuu vähentämään enintään 109 henkilötyövuotta.

Irtisanomisuhan alla olevista työtekijöistä merkittävälle osalle tarjotaan uutta työtä. Tämän odotetaan vähentävän mahdollisten irtisanomisten määrää huomattavasti, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Lisäksi Terrafame lomauttaa työntekijöitä enintään 90 päivän ajaksi.

Säästöjä raavitaan kokoon myös työaikajärjestelyillä, joilla työtä siirretään vuorotyöstä päivävuorossa tehtäväksi.

Terrafamen mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta yhtiön tuotantoon.

Helmikuussa alkaneiden muutosneuvottelujen tavoitteena oli parantaa yhtiön kannattavuutta vähintään kymmenellä miljoonalla eurolla vuositasolla. Terrafamen mukaan neuvotteluissa löydettiin ratkaisut tavoitteen saavuttamiseksi.

Muutosneuvottelujen syyksi ilmoitettiin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä korotetun kaivosveron kielteiset vaikutukset. Suomen kaivosveron korotus tuli voimaan tämän vuoden alusta.

Neuvottelujen alkaessa Terrafame arvioi vähennystarpeeksi enintään 120 henkilötyövuotta.

Muutosneuvottelujen piirissä oli Terrafamen koko henkilöstö. Yhtiöllä oli vuodenvaihteessa lähes 900 työntekijää.

