Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ei saa vaarantaa

Ihminen on kokonaisuus. Siksi Suomessa ja Helsingissä on asiantuntijoiden ja päättäjien keskuudessa vahvistunut näkemys, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategia korostaa, että näin parhaiten paranee helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointi. Toimintojen yhdistäminen on tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa.