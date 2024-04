Teuvo Hakkarainen epäilee, että hänet saatetaan erottaa puolueesta

Perussuomalaiset on toistaiseksi kertonut 16 eurovaaliehdokkaan asettamisesta. Demokraatin tietojen mukaan perussuomalaisten puoluehallitus oli tänään koolla, mutta tiedossa ei ole, sinetöikö puoluehallitus jo sen, ettei Teuvo Hakkaraisesta tule ehdokasta eli tekikö se tai onko se jo aiemmin tehnyt päätökset lopuista neljästä eurovaaliehdokkaasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Puolue voi asettaa korkeintaan 20 ehdokasta.

Puoluesihteeri Harri Vuorenpää ja puheenjohtaja Riikka Purra ovat jo aiemmin kertoneet, että istuvaa meppiä Hakkaraista ei aseteta ehdolle. Syytä julkisuuteen ei ole ilmeisesti artikuloitu. Hakkarainen on itse väittänyt puoluesihteerin todenneen hänelle, että kyseessä olisi puolueen vastainen toiminta.

Hakkarainen on kuitenkin pitänyt koko kevättalven liekkiä yllä, että hänet voitaisiin vielä asettaa ehdokkaaksi.

– Kyllä minä voisin lähteä, hän sanoo nytkin.

Hakkaraisen piti tänään osallistua puoluehallituksen kokoukseen etäyhteyksin, mutta hän arvelee, että tietokoneteknisten ongelmien vuoksi hän ei onnistunut pääsemään mukaan. Hän ei ole puoluehallituksen varsinainen jäsen, mutta hänellä on meppinä läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.

Hakkarainen kertoo, ettei tiedä, millaisia päätöksiä puoluehallitus teki, mutta tuntuu pitävänä selvänä, että olisi jo kuullut, jos kanta hänen ehdokkuuteensa olisi muuttunut.

– Luulisi minulle ilmoittavan, jos ovat valinneet.

– He keskenään päättävät ja julkaisevat ehdokkaat sitten, varmaan ensi viikon alussa, Hakkarainen arvioi.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään tämän kuun viimeisenä päivänä.

HAKKARAINEN sanoo yhä, ettei tiedä, miksi häntä ei lasketa ehdolle. Hän kertaa, että hänelle on sanottu syyksi puolueen vastainen toiminta.

– Se ei ole mikään yksittäinen teko vaan se on pitkäaikainen puolueen vastainen toiminta. Tämä on minulla ainoa tieto, mitä siinä on, Hakkarainen sanoo.

Hän itse ihmettelee, mistä voi olla kyse.

Julkisuudessa on ollut tietoja, että poliisi selvittelee Hakkaraisen veroasioita, Hakkarainen on itse vakuuttanut, että kaikki verot on maksettu. On myös kirjoiteltu, että Hakkarainen ei ole ollut kovin aktiivinen toimija eurovaaleissa, mutta Hakkarainen on sanonut esimerkiksi, ettei vain ole tullut allekirjoittaneeksi läsnäolotietoja kokouksissa. Hän sanoo, että on ollut paljon niissä.

Hakkarainen on esittänyt julkisuudessa myös, että puoluesihteeri olisi käskenyt häntä poistamaan viestipalvelu X:ssä julkaiseman päivityksen. Hakkaraisen poistama päivitys kuului seuraavasti:

”Omasta puolestani sanon, että Unkarin hallituspuolue Fidesz on tervetullut ECR-ryhmään. Olen ihaillen seurannut, kuinka Unkari pistää kampoihin EU-diktatuurille. Suomen täytyy omaksua samanlainen linja. Jokaisella EU-maalla on oikeus omaan ulkopolitiikkaan.”

Perussuomalaiset kuuluu Euroopan parlamentissa ECR-ryhmään, johon puolue liittyi viime vuonna.

Tälle tviitille Hakkarainen vaikuttaa laittavan enemmän painoa kuin muille, kun hän pohtii, miksei eurovaaliehdokkuutta tule.

– Tai sitten se on vain, että ne eivät halua minua, hän sanoo.

HAKKARAINEN sanoo poistamastaan tviitistä, että hän laittoi sen julki puhuttuaan italialaisten meppien kanssa.

– (Italian pääministeri) Meloni on sanonut, että Fidesz-puolue on tervetullut ECR:ään. Todennäköisesti jo seuraavien vaalien jälkeen voi olla, että italialaiset on suurin ryhmä ECR:ssä, Hakkarainen sanoo, mutta lisää, ettei tiedä, miten italialaiset lopulta toimivat.

– Niistä ei tiedä mitään, ne puhuvat tätä ja tekevät toista.

– Minä tein sen (tviitin) ihan sen takia, että jos perussuomalaisia on siellä 2 tai 3 ECR:ssä ja italialaisia on 30 (eurovaalien jälkeen) ja me vastustamme niiden toimintaa, niin kyllä me joudumme piippuhyllylle sieltä istumaan ihan varmasti. Minä siksi laitoin sen, kun minä tiesin ne perusasiat sieltä, kun olen jutellut niiden meppien kanssa. Todennäköisesti puoluesihteeri ei ole sitä eivätkä nämä (perussuomalaisten) puoluehallituksen jäsenet tehneet.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kertonut Fidesz-puolueensa haluavan liittyä ECR-ryhmään eurovaalien jälkeen. Fidesz erosi keskustaoikeistolaisesta, muun muassa kokoomuksen sisäänsä sulkevasta, EPP:stä vuonna 2021 ja sen mepit ovat nyt ilman ryhmää.

Italian pääministeri Giorgia Meloni, jonka puolue on Italian veljet, on toivottanut Fideszin tervetulleeksi ECR:ään. Uuden Suomen mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on vahvistanut, että PS:n kanta asiaan on kielteinen.

– Perussuomalaisilla on perustavanlaatuisia ja sovittamattomia mielipide-eroja Unkarin Fidesz-puolueen kanssa. Ne liittyvät etenkin Ukrainan sotaan ja Unkarin harjoittamaan Venäjä-politiikkaan erityisesti EU-tasolla, perussuomalaisten meppi Pirkko Ruohonen-Lerner on puolestaan sanonut MTV:lle.

Tällä hetkellä Italian veljillä on alle 10 meppiä europarlamentissa.

HAKKARAINEN tuntuu ajattelevan myös, että hänet saatettaisiin erottaa puoluehallituksen toimesta puolueesta. Hän sanoo suoraan epäilevänsä, että näin voisi käydä.

– Siinä on semmoinen juttu, että puolueen säännöt ovat sillä tavalla, että puolueen vastainen toiminta on melkein ykkössyy erottaa puolueesta, Hakkarainen sanoo.

“Jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta”, puolueen säännöissä (pdf) mainitaan tarkalleen ottaen erottamisperusteeksi.

Hakkaraisella itsellään ei ole lähtöhaluja puolueesta. Hän vakuuttaa pysyvänsä perussuomalaisena.

– Ainakin niin kauan, kun se viimeinen nuijankopautus sieltä tulee. Sittenhän se voi olla, että jos ne häätävät pihalle, niin saattaa olla, että lähden.

Hakkaraiselle ei kuitenkaan ole puhuttu erottamisesta.

– Mutta sehän on minun arvio, jos syyksi laitetaan puolueen vastainen toiminta. Muita mitä tiedän, kun tämmöinen on annettu syyksi, sitten on kyllä erolappu tullut saman tien.

Hän kertoo, että muiden puolueiden eurovaaliehdokkaaksi häntä ei ole pyydetty.

Jos sinua ei valita ehdolle, mitä aiot tehdä?

– Silloin minä alan taaplaamaan jäniksen paskoja, meppi heittää.

PERUSSUOMALAISTEN puoluetoimistolla työskentelevä vaalikoordinaattori Jessica Vahtera ei paljasta, onko perussuomalaisten eurovaalilista jo täynnä.

– Kyllä me tiedotamme siitä sitten, kun tiedotetaan. Ei voi tässä kohtaa antaa mitään ennakkotietoa mihinkään suuntaan, Vahtera toteaa.

Vahtera itse ei istu puoluehallituksessa.

Hän ei myöskään kommentoi sitä, onko tänään valittu lisää ehdokkaita saati, onko puoluehallitus edes ollut koolla.

Ehdokkaista tiedottamisesta Vahtera sanoo, että se tapahtuu ennen tämän kuun loppua.

Puolueen suhtautumiseen Hakkaraisen eurovaaliehdokkuuteen hän toteaa vain, ettei ole saanut sellaista tietoa, että kantaan olisi tullut muutoksia.

– Puoluesihteerin sanomat kannat ovat minun tietojeni mukaan voimassaolevia.

Puolueen jäsenasioita Vahtera ei kommentoi eikä hän niistä edes tiedä, eikä niitä hänen mukaansa puolueesta kommentoida yleensä muutoinkaan.

PERUSSUOMALAISTEN Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Janne Luoma-aho sanoo, että hänen tiedossaan ei ole, että Hakkaraisesta olisi uutta tiedotettavaa.

Hänkään ei kommentoi edes puoluehallituksen kokouksen aikatauluja. Perussuomalaiset ei tapaa niistä tiedottaa. Luoma-aho on puoluehallituksen jäsen.

Luoma-aho toteaa, että puoluesihteeri ja puoluetoimisto tiedottavat aikanaan kaikista eurovaaliehdokkaista.

Jutussa luki, että Giorgia Meloni on Unkarin pääministeri, korjattu Italian pääministeriksi kello 13.43.