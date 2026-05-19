19.5.2026 07:18 ・ Päivitetty: 19.5.2026 07:18

THL: Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna vajaalla kymmenellä prosentilla edellisvuodesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle kolmevuotiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Avohuollossa olleiden alle 3-vuotiaiden määrä kasvoi 10 prosenttia. Ikäryhmän kiireelliset sijoitukset lisääntyivät kolme prosenttia.

- Pienten lasten osalta kasvu näkyi kaikissa lastensuojelun tarkasteluissa. Se on huomionarvoista ja voi kertoa lapsiperheiden lisääntyneestä kuormituksesta tai siitä, että viranomaiset puuttuvat tilanteisiin entistä päättäväisemmin, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Johanna Hedman tiedotteessa.

Yhteensä kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna noin 17 100 lasta eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina.

KAIKKIAAN lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Useammasta kuin joka kymmenennestä lapsesta tehtiin viime vuonna lastensuojeluilmoitus.

Ilmoitusten kokonaismäärä nousi 246 000:een. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta.

Joka seitsemännestä 16-17-vuotiaasta tehtiin ilmoitus, ja lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. THL:n tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan kyse voi olla siitä, että tuen tarpeet tunnistetaan liian myöhään, mutta myös siitä, että nuoruusiässä korostuviin mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteisiin ei pystytä vastaamaan muissa palveluissa.

