THL ei suosittele rajoituksia Kiinasta Suomeen saapuville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ei toistaiseksi suosittele rajoituksia Kiinasta Suomeen tuleville matkustajille. Yksikönpäällikkö, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta THL:stä sanoo, että rajoilla tehtävillä toimenpiteillä on hyvin vaikea torjua viruksen leviämistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kivirannan mukaan riskiryhmään kuuluva väestö on Suomessa hyvin suojattu rokotteilla. Kiinassa nyt liikkuvaa omikronvarianttia on ollut Suomessa jo pitkään, ja moni on sen täällä jo sairastanut.

Italia kertoi tänään määräävänsä Kiinasta tuleville pakolliset koronatestit. Myös muun muassa Yhdysvallat harkitsee matkustusrajoituksia Kiinassa nopeasti leviävän koronapandemian vuoksi.