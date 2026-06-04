THL: Energiajuomista tuli nuorten suosikki – amislaiset kulutuksen kärjessä

Hyvin suuri osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

12-20-vuotiaista suomalaisista 15 prosenttia kertoi juovansa energiajuomia 3-5 kertaa viikossa ja kuusi prosenttia päivittäin tai lähes päivittäin. Tämä tarkoittaisi, että noin viidennes nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa.

THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten juomistottumuksia.

Nuorista yhteensä 67 prosenttia kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus. Noin kolmannes kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan.

Käyttötiheydessä ei havaittu eroja tyttöjen ja poikien välillä, mutta pojilla määrät olivat keskimäärin suurempia.

Yläkoululaisten energiajuomien säännöllinen käyttö on lisääntynyt selvästi kymmenessä vuodessa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut tytöillä.

Ammattikoulua käyvillä energiajuomien käyttö oli yleisempää kuin lukiolaisilla ja yläkoululaisilla.

Ammattikoulua käyvillä energiajuomien käyttö oli yleisempää kuin lukiolaisilla ja yläkoululaisilla. Ammattikoululaisista jopa 43 prosenttia joi energiajuomia päivittäin tai lähes päivittäin.

NUORILLA juomien käyttö painottui iltapäivään ja alkuillan tunteihin. Erityisesti pojat joivat energiajuomia myös illalla kello 18-20:n välillä ja vielä klo 21:n jälkeen.

- Nuoret perustelevat energiajuomien käyttöä vireystilan kohentamisella, mutta runsas, erityisesti iltaan painottuva käyttö voi toimia päinvastoin eli heikentää unta ja lisätä väsymystä, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Sari Niinistö tiedotteessa.

Lasten ja nuorten energiajuomien kulutukseen on havaittu liittyvän verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämentykytystä, hammasterveyden ongelmia ja unihäiriöitä.

Iso osa energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista koki oman kulutuksensa liialliseksi tai koki jonkinasteista riippuvuutta. Neljännes koki olevansa riippuvaisia energiajuomista paljon tai erittäin paljon.

Norja on kieltänyt energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille.

Energiajuomien käyttötiheydellä ja riippuvuuden kokemuksella oli selkeä yhteys: Vähintään kuutena päivänä viikossa energiajuomia käyttävistä 63 prosenttia kertoi olevansa paljon tai erittäin paljon riippuvainen energiajuomista.

Sen sijaan 1-2 päivänä viikossa tai harvemmin energiajuomia käyttävät kokivat riippuvuutta pääosin vähän tai eivät lainkaan.

Yhteensä 70 prosenttia energiajuomia säännöllisesti juovista kertoi kokevansa niistä jonkinlaista riippuvuutta.

THL KANNATTAA energiajuomien myyntikieltoa alle 18-vuotiaille. Laitos on suositellut jo yli vuosikymmen sitten myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille, mutta sen mukaan suositus ei ole riittänyt hillitsemään kasvavaa kulutusta.

THL kannattaa rajoituksia myös epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin erityisesti silloin, kun se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin.

Norja on kieltänyt energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Lisäksi energiajuomien markkinointi alle 18‑vuotiaille on kiellettyä.

Suomessa tutkimuksessa on havaittu, että energiajuomat ovat kolmanneksi mainostetuin elintarvike lasten ja nuorten digilaitteissa.

THL toteutti nuorten ravitsemustutkimuksen lukuvuonna 2024-2025. Nuoret rekrytoitiin tutkimukseen luokka- tai ryhmäkohtaisesti yläkoulusta ja toiselta asteelta. Tutkimuksessa haastateltiin liki kahtatuhatta nuorta.