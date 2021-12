THL ja STM: Jättiluku pöytään – yli 10 500 koronavirustapausta viime viikolla

Suomessa todettiin viikolla 49 yli 10 500 uutta koronavirustapausta. Tartuntojen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on edelleen noussut ja oli viikon 49 lopussa 360 sataatuhatta asukasta kohden, STM ja THL tiedottavat. DEMOKRAATTI Demokraatti

Testejä tehdään niiden mukaan noin 145 000 viikossa. Suomessa on 15.12.2021 mennessä todettu yhteensä 34 varmistettua Omikron-löydöstä, lisäksi alustavissa seulontatesteissä on havaittua selkeä noususuunta. Sairaala- ja tehohoidon tarve jatkuu huomattavan suurena koko maassa, THL ja STM tiedottavat.

Kahden viimeisen viikojen (48-49) aikana uusia koronatartuntoja ilmaantui Suomessa 360 sataatuhatta asukasta kohden. Viikkojen 46-47 aikana uusia tartuntoja ilmaantui 279 sataatuhatta asukasta kohden. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on nyt 1.0-1.1 (90 prosentin todennäköisyysväli). Arvio on pysynyt samana useita viikkoja.

Viikon 49 lopussa (12.12.2021) erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 171 potilasta, joista 119 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 52 teho-osastoilla. Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 137 uutta koronaviruspotilasta.

Viime viikolla tehohoitoon tuli 36 uutta koronaviruspotilasta. Viimeisten neljän viikon aikana tehohoitoon tulleiden koronaviruspotilaiden viikottainen määrä on vaihdellut välillä 32-39.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 15.12. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 446. Kahden viikon aikana (1. -15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.

15.12. mennessä Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 87,4 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 82,9 prosenttia on saanut vähintään kaksi rokoteannosta ja 11,5 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta.

Viikolla 49 testejä tehtiin yli 145 700. Aiempina viikkoina nähdyn testimäärien nousun sijaan määrä on hieman laskenut edellisestä viikosta. Viikolla 48 testejä tehtiin noin 153 300. Viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 7,2 prosenttia. Viikoilla 46-48 osuus oli 6,2 – 6,3 prosenttia.

Leviämisalueiden tunnusmerkit täyttyvät 17 alueella: Ahvenanmaan maakunta sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.