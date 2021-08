THL ja STM: Koronatartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa

Uusien koronatapausten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 32 (9.-15.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5163, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 5072. Koronatartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kerrotaan tarkemmin THL:n ja STM:n tiedotteessa.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla valtakunnallisesti noin 142 000, joista positiivisten näytteiden osuus oli 3,6 prosenttia. Covid-19-tapausten kahden viikon (2.-15.8.) ilmaantuvuus on 185 sataatuhatta asukasta kohden ja tehollinen tartuttavuusluku on 1,05–1,25 (90 prosentin todennäköisyysväli). Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli viime viikolla noin 9 prosenttia.

Koko maassa 52 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin selvitettyä.

Viikolla 32 karanteeniin asetettiin 12108 henkilöä, eli yli 2200 henkilöä enemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusista tartunnoista noin neljännes (24 prosenttia) todettiin henkilöillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Erikoissairaanhoidon kuormitus hieman kasvanut

Koronapotilaita oli 18.8.2021 sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 106, joista perusterveydenhuollon osastoilla 12, erikoissairaanhoidon osastoilla 65 ja teho-osastoilla 29 potilasta. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 18.8.2021 mennessä yhteensä 1008.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan hieman kasvanut. Erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut viimeisten viikkojen aikana kasvaneiden tartuntamäärien myötä. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Suomessa noin 69 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja täyden rokotesarjan, eli kaksi rokoteannosta, on saanut noin 44 prosenttia väestöstä. Elokuussa alkaneet 12–15 -vuotiaiden rokotukset ovat edenneet ripeästi. Ensimmäisen rokoteannoksen on tästä ikäryhmästä ehtinyt saada jo noin 24 prosenttia.