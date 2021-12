THL ja STM: Tehohoidon kuormitus kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna – rokottamattomilla nuorilla ja aikuisilla ilmaantuvuus ennennäkemättömän korkea

Suomessa todettiin viikolla 48 lähes 9 400 uutta koronavirustapausta. Viikoittainen raportoitu tapausmäärä on kaksinkertaistunut loka-marraskuun vaihteeseen verrattuna, jolloin uusia tapauksia todettiin viikolla 43 noin 4 200 ja viikolla 44 noin 5 200 tapausta. Myös testausaktiivisuus on ollut nousussa jo usean viikon ajan. Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut samalla, korkealla tasolla lokakuusta alkaen, ja tehohoidon kuormitus on lokakuun loppuun nähden kaksinkertaistunut.