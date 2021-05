THL järjestää kolmannen yleisötilaisuuden koronarokotuksista – asiantuntijat vastaavat kysymyksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestää kansalaisille avoimen yleisötilaisuuden koronarokotuksista ensi tiistaina. Tilaisuudessa THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa yleisön ennakkoon lähettämiin kysymyksiin ovat vastaamassa ylilääkäri Hanna Nohynek ja asiantuntijalääkäri Emma Kajander.

Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty aiemmin kaksi. Niihin on tullut yhteensä reilut 3 000 kysymystä ja verkkolähetyksiä on seurannut vajaat 3000 katselijaa.

Itse tilaisuuden aikana ei voi esittää kysymyksiä. THL pyytää lähettämään kysymykset ennakkoon kysymyslomakkeella, joka sulkeutuu tuntia ennen tilaisuuden alkua. THL muistuttaa, että asiantuntijat vastaavat koronarokotteita koskeviin kysymyksiin, mutta eivät voi ottaa kantaa kysymyksiin omasta tai läheisen terveydentilasta.

”Kaikkiin kysymyksiin ja aihepiireihin emme pysty vastaamaan yleisötilaisuuden aikana, mutta huomioimme saadut kysymykset, kun päivitämme koronaan liittyvää tietoa verkkosivuillemme”, THL kertoo tiedotteessa.

Tunnin mittainen avoin yleisötilaisuus koronarokotuksista on katsottavissa verkkolähetyksenä tiistaina 11.toukokuuta kello 17.30 alkaen.