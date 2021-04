THL: Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytöstä Suomessa päätetään sen jälkeen, kun EMA on antanut oman suosituksensa

Yhdysvaltalaisen Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytöstä Suomessa päätetään sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto EMA on antanut oman suosituksensa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvalloissa rokote on ollut laajassa käytössä. Siellä on havaittu harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotteen antamisen jälkeen. Häiriöiden taudinkuva on samankaltainen kuin Astra Zenecan rokotteessa.

Johnson & Johnsonin rokotteen on Yhdysvalloissa saanut lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä. Heidän joukossaan on havaittu yhteensä 15 harvinaista hyytymishäiriötapausta, joista valtaosa on ollut alle 50-vuotiailla naisilla. Yhdysvalloissa rokotteen käyttö jatkuu myyntiluvan mukaisesti kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Sekä Johnson & Johnsonin että Astra Zenecan rokotteet ovat niin sanottuja adenovirusrokotteita. Muut Suomessa käytössä olevat rokotteet, eli Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet, ovat mrna-teknologiaan perustuvia rokotteita.

EMA:n linjaus ensi viikolla

THL:n mukaan EMA:n linjaus Johnson & Johnsonin rokotteen käytöstä ja turvallisuudesta olisi tulossa ensi viikolla. Tutkimuksissa rokotteen on todettu antavan rokotetuille tehokkaan suojan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan ja suojaavan heitä myös virusmuunnosten aiheuttamalta vakavalta taudilta.

Suomeen Johnson & Johnsonin rokotetta on saapunut noin 30 000 annosta. Rokotteita säilytetään THL:n keskusvarastossa EMA:n päätökseen saakka.

Astra Zenecan rokotteella on Suomessa 65 vuoden alaikäraja rokotteeseen yhdistettyjen harvinaisten hyytymishäiriöiden vuoksi. Mrna-pohjaisilla rokotteilla hyytymishäiriöiden yleistymistä ei ole havaittu.