THL: Koronaan liittyvien kuolemien määrä nousi eilisestä kuudella

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa nyt raportoitu 293 kappaletta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaukset ovat lisääntyneet eilisestä kuudella.

Sairaalahoidossa koronan takia on tällä hetkellä koko maassa yhteensä 118 ihmistä. Heistä 32 on tehohoidossa.

Valtaosa, 97, sairaalassa olevista on hoidossa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Niin ikään kuolemantapauksista valtaosa, 240, on kirjattu siellä.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 6 228 vahvistettua koronavirustartuntaa. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 83 uutta tartuntaa.

Eniten koronatapauksia on todettu edelleen Helsingissä, jossa tartuntoja on varmistunut 2 311 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on vahvistunut Vantaalla, jossa on todettu 739 tartuntaa. Kolmanneksi eniten vahvistettuja tartuntoja on Espoossa, 708 kappaletta.

STT siirtyy puhumaan koronan aiheuttamien kuolemien sijaan koronaan liittyvistä kuolemista. Syynä tähän on, että THL:n kuolinluvuissa mukana olevien tarkkaa kuolinsyytä ei ole vielä varmistettu, vaikka kaikilla luvussa mukana olevilla oli todettu koronavirustartunta.