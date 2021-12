THL: Koronatartuntoja viikonloppuna 4 306 – teholla 52

Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 4 306 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kahden viime viikon ilmaantuvuusluku on 340 ja sitä edeltävien kahden viikon 274.

Suomessa on sairaalahoidossa 296 koronapotilasta, mikä on seitsemän enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 52 potilasta, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.