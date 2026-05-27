27.5.2026 04:55 ・ Päivitetty: 27.5.2026 04:15
THL: Koronavirus muuntuu – nämä ihmiset tarvitsevat uutta rokotusta syksyllä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville ihmisille.
Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille, niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia sekä muille erityisestä syystä yksilöllisen harkinnan ja lääketieteellisen riskinarvion perusteella.
Koronavirus muuntuu THL:n mukaan jatkuvasti.
- On todennäköistä, että myös vuoden 2026 aikana ilmaantuu uusia variantteja, jotka kykenevät kiertämään aiemmin muodostunutta immuniteettia ja aiheuttamaan tartuntoja väestössä. Koronarokotteen tehosteannoksilla ehkäistään vakavia tautitapauksia niiden riskissä olevilla, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek laitoksen tiedotteessa.
LAITOS SUOSITTELEE, että rokotukset aloitetaan syksyllä viimeistään samaan aikaan influenssarokotusten kanssa. Tulevalla kaudella käytetään pääasiassa varianttiräätälöityjä Comirnaty-mRNArokotteita.
Hyvinvointialueet tiedottavat rokotusten alkamisesta alueellisesti.
- On tärkeää, että koronarokotuksia tarjotaan ensimmäisenä yli 80-vuotiaille. Iäkkäimmillä vakavan, sairaalahoitoisen koronataudin ja siitä johtuvan kuoleman riski on suurin, Nohynek perustelee.
EDELLISELLÄ rokotuskaudella noin 11 prosenttia väestöstä sai koronarokotteen. Yli 80-vuotiaista rokotuksen sai noin 62 prosenttia. Vuotta aiemmin yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus oli noin 64 prosenttia.
Syyskuun 2025 ja huhtikuun 2026 välisenä aikana noin 680:lla erikoissairaanhoidossa olleella aikuisella todettiin koronavirustartunta.
Influenssarokotuskattavuus sen sijaan nousi kaudella 2025-2026 edelliseen kauteen verrattuna.
Suurinta kasvu oli alle 7-vuotiailla lapsilla, joista 38 prosenttia sai rokotteen. Raskaana olevien influenssarokotuskattavuus oli 66,5 prosenttia ja yli 80-vuotiaiden noin 67 prosenttia.
Influenssarokotuksen osalta suositukset ovat ennallaan. Rokotetta tarjotaan jälleen ensi syksynä muiden muassa alle 7-vuotiaille, 65 vuotta täyttäneille, raskaana oleville sekä sairauden ja lääkityksen vuoksi riskiryhmään kuuluville.
