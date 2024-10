THL: Nikotiinipussien pitoisuuden yläraja hyvin korkea hallituksen lakiehdotuksessa

Muissa Pohjoismaissa keskustellaan Suomen hallituksen esitystä tiukemmista rajoituksista nikotiinipusseille. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Otto Ruokolainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa hallituksen lakiesityksen mukaan nikotiinipitoisuus saisi olla enintään 16,6 milligrammaa yhtä grammaa kohden.

Hallitus katsoo lakiesityksessä, että tuotteille olisi säädettävä naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat. Ruokolaisen mukaan tällaisia rajoja ei oikeastaan ole olemassa. Pohjoismaista ainoastaan Islannissa on määritelty vastaava raja, joka on 20 milligrammaa per gramma, jota Ruokolainen luonnehtii hyvin korkeaksi.

Keskustelu nikotiinipitoisuuksien rajoista on useimmissa pohjoismaissa kesken. Ruotsissa sosiaaliministeriön selvitys päätyi ehdottamaan ylärajaksi 12 milligrammaa per gramma. Tanskassa on ehdotettu rajaksi yhdeksää milligrammaa.

- Jos Islanti pois luetaan, Suomessa on tällä hetkellä pohjoismaista korkein nikotiiniraja, Ruokolainen toteaa.

Nikotiinipussit muistuttavat nuuskapusseja, mutta eivät sisällä tupakkaa. Tupakkalain uudistuksessa hallitus on esittänyt nikotiinipussien tuomista tupakkalain piiriin. Pussien vähittäismyynti ollaan säätämässä luvanvaraiseksi, ja niille on tulossa nikotiinirajat. Lisäksi pusseissa aiotaan sallia vain maut, jotka on katsottu aikuisille tarkoitetuiksi.

Helsingin Sanomat uutisoi, että nikotiinipussitehtaan valmistamat maut lisättiin lakiesitykseen RKP:n aloitteesta. Pietarsaari taas on RKP:n tuolloisen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin kotikaupunki.

Asian tultua julki sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ilmoitti, että jo hyväksytty laki jätetään vahvistamatta. Grahn-Laasosen mukaan eduskuntaan tuodaan korjattu esitys, jossa sallittuja makuja olisivat ainoastaan minttu ja mentoli.

Nikotiinipussit ilmestyivät suomalaisille markkinoille sen jälkeen, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti viime vuoden keväänä, että nikotiinipusseja ei luokitella enää lääkkeiksi. Seuraavien parin kuukauden aikana pusseja sai myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa ja nikotiinipitoisuusrajaa.

Sen jälkeen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto väliaikaisesti kielsi 20 milligrammaa nikotiinia sisältävien ja sitä vahvempien nikotiinipussien myymisen. Tukesin sääntö on voimassa tupakkalain säätämistä odotellessa.

UUSI lakiesitys voitaisiin hyväksyä aikaisintaan noin kolmen kuukauden kuluttua, kerrotaan STT:lle sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lakimuutoksesta täytyy nimittäin ilmoittaa uudelleen EU-komissiolle ja muille EU-jäsenmaille. Jos komissio tai yksikään maa ei tee laista huomautusta, eduskunta saa hyväksyä lain aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Jos taas joku tekee huomautuksen, odotusaika voi olla enimmillään kuusi kuukautta. Viimeksi huomautuksia ei tullut.

Käytännössä lainvalmistelussa ja eduskunnan käsittelyssä voi helposti kulua yhteensä enemmänkin kuin kolme kuukautta. Ministeriöstä kerrotaan, että uusi esitysluonnos pyritään saamaan lausuntokierrokselle ja esitys antamaan eduskunnalle mahdollisimman pian. Tarkempaa aikataulua tälle ei ole vielä tiedossa.

NIKOTIINIPUSSEJA koskevaa tutkimusta on toistaiseksi vähän. Joka tapauksessa nikotiini on ihmiselle haitallinen aine ja sallittua ylärajaa voi pitää hyvin korkeana, THL:n Ruokolainen sanoo.

- Joissain tutkimuksissa on huomattu, että jos ruotsalaistyylisessä (tupakkaa sisältävässä) nuuskassa ja nikotiinipusseissa on paperilla sama määrä nikotiinia, se imeytyy nikotiinipusseista helpommin.

THL esitti tupakkalain lausuntokierroksella nikotiinipitoisuuden ylärajaksi kahdeksaa milligrammaa.

Ruokolaisen mukaan on riski, että lakiesityksen mukainen sääntely ei onnistuisi vähentämään tuotteiden käyttöä nuorten keskuudessa.

- Jos halutaan tosiaan nuorten nikotiinipussien käyttöä ehkäistä niin olisi ollut paljon parempi, että esimerkiksi mentoli olisi kielletty ja nikotiiniraja olisi paljon matalampi, Ruokolainen sanoo.

Heidi Puomisto, Anni Keski-Heikkilä/STT