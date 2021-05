THL: Perjantain jälkeen on raportoitu kaksi uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pandemian alusta lähtien Suomessa on ilmoitettu yhteensä 933 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa.

THL kertoo, että koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on nyt 132 potilasta, joista 27 on tehohoidossa. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kymmenellä. Tehohoidossa olevien määrä on kuitenkin laskenut yhdellä.