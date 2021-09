THL: Rahapeliautomaatit ovat yksi haitallisimmista rahapelituotteista – arpajaislain uudistuksessa hajasijoitukseen ei ole kuitenkaan puututtu

THL tiedottaa, että rahapeliautomaattien saatavuuden vähentäminen olisi tehokas keino ehkäistä rahapelihaittoja. Käsittelyssä olevassa arpajaislain uudistuksessa rahapeliautomaattien hajasijoitukseen ei ole kuitenkaan puututtu. DEMOKRAATTI Demokraatti

THL:n mukaan rahapeliautomaatit ovat yksi haitallisimmista rahapelituotteista. Suomessa niitä pelaa noin 30 prosenttia aikuisväestöstä, kun muissa Euroopan maissa osuus on vain muutamia prosentteja.

”Syynä tähän on korkea saatavuus”, toteaa Helsingin yliopiston tutkijatohtori Virve Marionneau tiedotteessa.

Arpajaislain uudistuksessa kauppojen, kioskien ja huoltoasemien rahapeliautomaatteihin on liitetty pakollinen tunnistautuminen.

”Tunnistautuminen voi hillitä ongelmallista pelaamista, mutta saatavuuden vähentäminen olisi huomattavasti tehokkaampi keino”, sanoo Helsingin yliopiston yliopistotutkija Janne Nikkinen.

Veikkaus alkoi vähentää rahapeliautomaattejaan julkisista tiloista vuoden 2020 alussa. Vähennysten taustalla voidaan nähdä sekä tuottojen lasku ja siirtyminen digitaalisiin kanaviin, että Veikkauksen pyrkimys vastata kasvaneeseen julkiseen kritiikkiin ja paineeseen. Automaatteja on nyt jäljellä 10 500. Saatavuus on silti edelleen korkea verrattuna esimeriksi Ruotsiin (4 600) ja Norjaan (4 000), joissa suuri osa rahapeliautomaateista on pelisaleissa.

”Rahapeliautomaatteja koskevien päätösten, tulisi olla julkispoliittinen kysymys, jota ohjaa kansanterveydellinen huoli sen sijaan, että se olisi itsesääntelyn tai yritysvastuullisuuden kysymys. Haittoihin pitäisi puuttua lainsäädännön tasolla arpajaislaissa poistamalla rahapeliautomaatit julkisista tiloista kokonaan”, THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos sanoo.