THL: Suomessa 6443 varmistettua koronatartuntaa – uusia 44

Suomessa on nyt 6 443 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Demokraatti.fi/STT

Uusia varmistettuja tartuntoja on eiliseen verrattuna 44.

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa uusia tartuntoja on 17. Helsingin kokonaistartuntamäärä on nyt 2 404.

Toiseksi eniten uusia tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntamäärä kasvoi kymmenellä 777 tartuntaan.