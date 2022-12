THL: Tyytyväisyys terveysasemiin vähentynyt – yhteyden saaminen terveyskeskuksiin vaikeutunut

Pääsy terveyspalveluihin ja yhteyden saaminen omaan terveyskeskukseen on aiempaa vaikeampaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n mukaan ihmisten tyytyväisyys terveysasemiin on vähentynyt monin paikoin. Esimerkiksi hoidon jatkuvuus samalla lääkärillä on entistä harvinaisempaa. Kun vuonna 2018 pitkäaikaissairautta sairastavista vastaajista lähes puolet kertoi asioivansa samalla lääkärillä, viime keväänä näin vastasi enää kolmasosa kyselyyn vastanneista. Hoitajien vastaanotoilla hoidon jatkuvuus on kyselyn mukaan yhtä heikolla tolalla kuin lääkäreidenkin vastaanotolla.

Muiden kuin pitkäaikaissairaiden kohdalla hoidon jatkuvuus on vieläkin heikompaa. THL:n mukaan terveyskeskusten keskeiset ongelmat ovat palvelujen heikko saatavuus ja hoidon jatkuvuuden ongelma.

- Nämä kaksi asiaa tulee korjata yhdessä, vaikka palvelujen saatavuutta olisikin houkuttelevaa parantaa hoidon jatkuvuuden kustannuksella. Hyvin toimiva hoitosuhde vähentää asiointia ja siten hyvä jatkuvuus tukee palvelujen riittävyyttä, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Salla Sainio tiedotteessa.

THL:n mukaan kyselyn tulokset olivat melko tasaiset maakuntien välillä.

Vuoden 2020 tuloksiin verrattuna asiakaspalaute parani selkeästi ainoastaan Etelä-Pohjanmaalla. Huonoin tilanne on Uudellamaalla, jossa sekä Helsinki että Vantaa saivat koko maan keskiarvoa heikommat tulokset.

Eroja terveyskeskuksien välillä on myös maakuntien sisällä. THL:n mukaan uusilla hyvinvointialueilla on työsarkaa palveluiden tasapainottamisessa ja parantamisessa.

- Hyvinvointialueilla on kuntia paremmat mahdollisuudet hoitaa kuntoon rakenteelliset ongelmat, joita palvelujen heikko saatavuus ja hoidon jatkuvuuden puute nimenomaan ovat, sanoo Sainio.

THL:n viime keväänä keräämään kyselyyn osallistui 204 kuntaa, ja kyselyyn vastasi noin 13 900 terveyskeskusten asiakasta. Palautetta kerätään kyselyillä kahden vuoden välein.

Tämän vuoden kysely on tehty maakunnittain, joiden jako poikkeaa hieman ensi vuoden alussa aloittavista hyvinvointialueista.